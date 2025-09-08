Уют и личная нотка: тенденции интерьера осенью 2025 года

“Осень – идеальное время для преобразований. Это сезон тепла, мягкости и творчества, когда дом, несмотря на наступление темных месяцев года, становится местом комфорта и вдохновения. В этом году особое внимание уделяется выразительным дизайнерским решениям, которые придают пространству уют и личную нотку. От графичного текстиля до скульптурного освещения – тенденции интерьера осенью 2025 сфокусированы на цвете, комфорте и выразительных акцентах”, – рассказывает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Иева Бука.

Основные тенденции – игривые принты и артистичные детали

Дизайнер отмечает, что в этом году интерьерные тенденции отходят от строгого минимализма. Осенью 2025 года в интерьер привносятся творческие акценты и узоры, которые выглядят спонтанно и выразительно. Все больше растет интерес к дизайну, который кажется менее выверенным и более личным, поэтому в интерьерах появляются абстрактные формы, выполненные вручную линии и смелые цветовые комбинации. Такие детали придают характер помещению и оживляют даже нейтральные и сдержанные интерьеры.

Осень – это также сезон смелых сочетаний: мягкие изгибы переплетаются с резкими линиями, яркие принты – с текстурными однотонными поверхностями, а материалы комбинируются в неожиданных многослойных сочетаниях. Будь то ковер, напоминающий мазки кисти, или лампа с нестандартным силуэтом, главная тенденция сезона – привнести в пространство ощущение движения и индивидуальности с помощью всего нескольких продуманных аксессуаров.

Тон осеннего сезона задают насыщенные оттенки

Этой осенью цветовая палитра выходит за рамки привычных землистых оттенков. Хотя теплые нейтральные тона по-прежнему остаются в числе фаворитов, все больше внимания уделяется насыщенному, выразительному цвету, который наполняет пространство энергией, а не приглушает ее.

“Глубокая охра, теплая ржавчина и глинистые оттенки сочетаются с неожиданными акцентами, такими как кобальтовый синий, нежно-сиреневый и даже цитрусовый желтый, помогая создать интерьеры, которые одновременно ощущаются как приземленные и вдохновляющие”, – говорит И. Бука.

Такие жизнерадостные оттенки особенно хорошо работают в текстиле и небольших аксессуарах, так как яркий всплеск цвета способен изменить энергетику помещения, при этом не перегружая его. Дизайнер интерьеров отмечает, что при продуманном использовании они могут сделать светлее темные углы, визуально “согреть” помещение или просто привнести ощущение радости в повседневные моменты.

Натуральные материалы с выразительной текстурой

С понижением температуры появляется естественное стремление к материалам, которые создают ощущение тепла и уюта. Осенью на первый план выходят мягкие текстуры – толстые пледы, подушки из букле и ковры с глубоким, приятным на ощупь ворсом. Эти элементы не только добавляют физического комфорта, но и создают ощущение эмоционального расслабления, превращая жилое пространство в место, где можно по-настоящему замедлиться и восстановить силы.

“Многослойность – ключевой элемент такого интерьера. Сочетание разных текстур, таких как шерсть, бархат и ворсистый хлопок, придает глубину, не перегружая пространство. Даже такие небольшие дополнения, как новый чехол для подушки или уютное покрывало, способны изменить атмосферу комнаты. Речь идет не столько о сезонном декоре, сколько о том, чтобы дом этой осенью превратился в настоящее уютное убежище”, – подчеркивает И. Бука.