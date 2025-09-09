Известный бизнесмен обвиняется в изнасиловании

В ходе уголовного расследования правоохранительные органы получили, по их оценке, достаточные доказательства того, что в апреле этого года подозреваемый, находясь под воздействием наркотических веществ, во время конфликта с женщиной 1995 года рождения, с которой он был в отношениях, нанес ей телесные повреждения.

Продолжая применять физическую силу, он против воли потерпевшей удовлетворил свои половые влечения, как установила полиция в ходе расследования.

Если лицо будет признано виновным, за такое преступление может быть назначено лишение свободы на срок от четырех до десяти лет, а также пробационный надзор на срок до пяти лет.

Как уже сообщалось, в 2022 году Зейзам был оштрафован на 4000 евро за нанесение телесных повреждений женщине в рамках другого дела.

Информация «Firmas.lv» свидетельствует, что Зеизам принадлежит компания «Prax CW», связанная с торговлей топливом, и он также является членом правления компании «Bosus», которая принадлежит оптовому продавцу топлива «Straujupīte» и владельцем которой является Юрис Зеиза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза был руководителем отдела развития «Straujupīte».