В последнее время между врачами и пациентами языковых проблем нет: глава Минздрава

В качестве решений таким пациентам предлагалось приходить на прием

- со своим переводчиком,

- с родственниками или знакомыми, свободно владеющими госязыком,

- либо заранее узнавать, владеет ли врач, к которому вы записались на прием, иностранным языком и каким именно - английским, русским или любым другим, которым вы свободно владеете.

На проблемы в коммуникации министру до сих пор жаловались, в основном, молодые врачи, не владеющие русским языком, на котором общается примерно треть населения Латвии, или же русскоязычные пациенты пенсионного или предпенсионного возраста, не владеющие свободно латышским языком.

Жалобы пациентов в основном, касались неполной информации в поликлиниках и стационарах о том, какими языками и кто из врачей владеет. В итоге получалось, что деньги за визит заплачены, а на приеме выясняется, что медик с пациентом не понимают друг друга. В ситуациях, когда это касается важной медицинской информации, рекомендаций лечения или серьезного медицинского диагноза, который нужно пациенту озвучить, возникают что называется "немые сцены".

Многие клиники (например, VCA) такие проблемы решили без промедления: выяснили, кто из врачей какими языками владеет и на сайтах своего лечебного учреждения рядом с фамилией врача разместили флажки языков, на которых он готов принять пациента. Вот вам пример:

Ряд клиник не стала утруждаться. В итоге там неловкие ситуации могли повториться. Не во всех клиниках, как в ходе опроса выяснил press.lv, при записи на визит регистратор считает нужным проинформировать пациента, владеет ли выбранный врач иностранными языками - английским, немецким или русским.

"Решена ли эта проблема сейчас? Не поступают ли новые жалобы в Минздрав?" - поинтересовался у министра здравоохранения Хосама Абу Мери Press.lv.

- В последнее время таких проблем нет, по крайней мере, до меня такая информация не доходила.

- Работают ли уже где-то штатные переводчики, услугами которых может воспользоваться больница или клиника в случае такой нужды?

- Такого института как штатный переводчик, пока в больницах и амбулаторных медицинских учреждениях официально нет, и насколько мне известно, ни в одной клинике такая система обслуживания пациентов пока не работает. Допускаю, что персонал выручает друг друга, в случае, если на прием приходит пациент, говорящий на иностранном. Многие врачи владеют, кроме латышского, еще двумя-тремя языками. Если врач готов говорить на иностранном - английском, немецком, французском, даже арабском, - прекрасно! Он может это делать, и лечебное учреждение может указывать такую возможность на сайте - рядом с фамилией врача, многие так и делают. Я сам владею пятью языками - английским, немецким, латышским, арабским и русским. В клинике, где я работал раньше, на сайте у моей фамилии так и было указано. Это нормально!

- Тогда и вас, наверное, коллеги в экстренных случаях призывали на помощь?

- Конечно, если нужно было перевести пациенту, я всегда помогал. Пациента следует предупреждать, если врач, к которому он записывается, не говорит на иностранных языках. Он должен знать об этом. К примеру, пациент из Афганистана, и английского не знает, владеет только афганским языком. Или семидесятилетний пенсионер говорит только по-русски, никак иначе. Кому-то нужно помочь перевести.

- Или же, если переводчик не найдется, просто лечить молча?

- Нет, так нельзя! Не поговорив с пациентом, не собрав анамнез, можно упустить важные детали, и лечение не будет столь эффективным, как могло бы быть, если медик и пациент установят контакт и поймут друг друга. Поэтому и нужен переводчик или человек, владеющий языком пациента. Иначе можно допустить много ошибок. Это вопрос безопасности!

В целом же о переводчиках, которых может брать с собой пациент, заговорили для того, чтобы люди, не владеющие государственным языком, не требовали от молодых врачей знания русского - законом этого не требуется. Бывают и обратные ситуации - есть клиники, где очень много русскоговорящих врачей, которые общаются между собой на русском языке, и некоторые пациенты, этим языком не владеющие, выражают недовольство. Такое время от времени случается везде. Но все эти проблемы постепенно решаются.