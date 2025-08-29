В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

Польский военный пилот погиб при выполнении тренировочного полёта перед международным авиасалоном AirShow Radom. Как сообщили в Территориальных силах обороны Польши, погибший был офицером польской армии.

По предварительным данным, пилот управлял истребителем F-16 и выполнял фигуры высшего пилотажа. Во время манёвра самолёт резко потерял высоту и на большой скорости рухнул на землю вблизи аэропорта. После падения машина загорелась. Кадры с места трагедии появились в социальных сетях около 20.00 по местному времени.

На место происшествия прибыли министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, генерал-майор Адам Жечковски, а также представители экстренных служб. Операция по ликвидации последствий аварии проводится при участии пожарных аэропорта и подразделений, подчинённых Министерству внутренних дел.

Окружная прокуратура Варшавы сообщила, что следственная группа Минобороны и представители военной полиции уже приступили к предварительным следственным действиям.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецка подчеркнула, что ситуация остаётся нестабильной и оперативно меняющейся, а все необходимые службы приведены в полную готовность.

Первым информацию о крушении подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Слапка. Соболезнования семье и близким пилота выразили высшие государственные чиновники.

Премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X: «Польский пилот погиб при крушении самолёта F-16. Почтим его память. От всего сердца выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким».

Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил соболезнования в связи с трагедией в Радоме. В сообщении, опубликованном на платформе X, он написал: «Трагические новости из Радома, где во время учебного полёта потерпел крушение истребитель F-16. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего пилота».

Президент Кароль Навроцкий прокомментировал трагедию, заявив: «До меня дошли крайне печальные известия о крушении истребителя F-16, в результате которого погиб польский пилот. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Даруй ему, Господи, вечный покой».

С обращением выступил и спикер Сейма Шимон Холовня, подчеркнувший личную близость к произошедшему: его супруга, Уршула Бжезиньска-Холовня, также служит военным пилотом и управляет истребителем МиГ-29.

По словам эксперта портала Defence24 Мацея Шопы, пилот, вероятно, не катапультировался. «Самолёту не хватило высоты. Взрыв указывает на то, что он был полностью заправлен», — заявил он в интервью Interia.

Специалист не исключил возможность технической неисправности, ошибки пилота или потери сознания. Правда, по его оценке, на записях видно, что пилот контролировал самолёт до последнего момента.

Как сообщает Wirtualna Polska, международный авиасалон AirShow Radom, запланированный на 30–31 августа, отменён. Это крупнейшее мероприятие подобного рода в Польше и одно из самых известных в Европе. В этом году в нём должны были участвовать более 150 самолётов из 20 стран, а количество зрителей могло достичь десятков тысяч.

Организаторы выразили соболезнования и отметили, что решение об отмене принято из уважения к памяти погибшего пилота.

ФОТО: скриншот видео из соцсетей