В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад. Главными гостями был Путин и Ким Чен Ын

На прямой трансляции из Пекина было видно, что перед началом парада Путин, Ким и председатель КНР Си Цзиньпин вместе вышли на трибуну, за ними туда направились другие лидеры. Всего на параде присутствовали более 26 глав государств.

«Человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодными результатами и игрой с нулевой суммой», — заявил китайский лидер в своем выступлении.

По его словам, «возрождение китайской нации не остановить», а страны всего мира должны «устранить коренные причины войны и не допустить повторения исторических трагедий».

«Общая безопасность может быть обеспечена только тогда, когда страны всего мира будут относиться друг к другу как к равным, жить в гармонии и поддерживать друг друга», — сказал он перед тем, как начать смотр войск.

And the highlights of the parade in a minute:pic.twitter.com/oxoxFBE0N9 — China in Pictures (@tongbingxue) September 3, 2025

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, среди новых видов вооружений, которые Китай продемонстрировал на параде военной техники, были межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, подводный дрон AJX002, а также лазерное оружие.

Сразу после начала парада президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, заявив о некоем заговоре.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови“, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их мужество и самопожертвование», — написал Трамп.

Он также пожелал лидеру КНР и китайскому народу провести «великолепный и незабываемый праздничный день».

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил Трамп. Он не уточнил, кого имеет в виду.

Крупнейший в истории

Парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, — крупнейший в истории Китая.

Портрет Мао Цзэдуна, основателя Коммунистической партии Китая, на воротах Тяньаньмэнь был окружен восемью гигантскими флагами КНР.

Через дорогу от мировых лидеров, рядом с Домом народных собраний, стояли две огромные цветочные композиции в память об окончании Второй мировой войны. Там же — места для 50 тысяч человек, приглашенных на парад.

В преддверии парада в Пекине усилили меры безопасности — и не только по маршруту шествия. У входов в некоторые офисы поставили сканеры, как в аэропортах. Полеты любых дронов над городом запретили. На подъездах к эстакадам и мостам круглосуточно дежурят охранники, некоторые из них — в военной форме.

Подготовка к параду — первому за шесть лет — заняла несколько месяцев. В Пекине развесили более 200 тысяч флагов, на обочинах значимых дорог и перекрестках установили цветочные композиции, а деловой квартал получил новую иллюминацию.

Парад прошел к площади Тяньаньмэнь по главному проспекту города, Чанъаньцзе. Во время репетиций жителей этой улицы попросили не выходить на балконы, чтобы сохранить в секрете детали шествия. Школы, отели, магазины и офисы вдоль маршрута закрыли на два дня. Даже взять в аренду городской велосипед стало практически невозможным.

Масштабное мероприятие служит сразу нескольким целям: с одной стороны, показать всему миру военную и дипломатическую мощь Китая, с другой стороны — пробудить чувство гордости и патриотизма внутри страны.

Для Пекина Вторая мировая война — это «народная война сопротивления против японской агрессии», и в преддверии годовщины в Китае вышло несколько исторических блокбастеров об этом периоде.

Так, фильм о «Нанкинский фотограф» о Нанкинской резне 1937 года стал главным хитом этого лета в китайских кинотеатрах.