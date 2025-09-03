Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад. Главными гостями был Путин и Ким Чен Ын

© BBC 3 сентября, 2025 13:09

Мир 0 комментариев

На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. Российский президент Владимир Путин наблюдал за парадом, сидя по правую руку от лидера Китая Си Цзиньпина, по левую руку был второй главный гость — лидер КНДР Ким Чен Ын. На параде были продемонстрированы новые виду оружия, сообщает русская служба BBC. 

На прямой трансляции из Пекина было видно, что перед началом парада Путин, Ким и председатель КНР Си Цзиньпин вместе вышли на трибуну, за ними туда направились другие лидеры. Всего на параде присутствовали более 26 глав государств.

«Человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодными результатами и игрой с нулевой суммой», — заявил китайский лидер в своем выступлении.

По его словам, «возрождение китайской нации не остановить», а страны всего мира должны «устранить коренные причины войны и не допустить повторения исторических трагедий».

«Общая безопасность может быть обеспечена только тогда, когда страны всего мира будут относиться друг к другу как к равным, жить в гармонии и поддерживать друг друга», — сказал он перед тем, как начать смотр войск.

 

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, среди новых видов вооружений, которые Китай продемонстрировал на параде военной техники, были межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, подводный дрон AJX002, а также лазерное оружие.

Сразу после начала парада президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, заявив о некоем заговоре.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови“, которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их мужество и самопожертвование», — написал Трамп.

Он также пожелал лидеру КНР и китайскому народу провести «великолепный и незабываемый праздничный день».
«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил Трамп. Он не уточнил, кого имеет в виду.

Крупнейший в истории

Парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, — крупнейший в истории Китая.

Портрет Мао Цзэдуна, основателя Коммунистической партии Китая, на воротах Тяньаньмэнь был окружен восемью гигантскими флагами КНР.
Через дорогу от мировых лидеров, рядом с Домом народных собраний, стояли две огромные цветочные композиции в память об окончании Второй мировой войны. Там же — места для 50 тысяч человек, приглашенных на парад.

В преддверии парада в Пекине усилили меры безопасности — и не только по маршруту шествия. У входов в некоторые офисы поставили сканеры, как в аэропортах. Полеты любых дронов над городом запретили. На подъездах к эстакадам и мостам круглосуточно дежурят охранники, некоторые из них — в военной форме.

Подготовка к параду — первому за шесть лет — заняла несколько месяцев. В Пекине развесили более 200 тысяч флагов, на обочинах значимых дорог и перекрестках установили цветочные композиции, а деловой квартал получил новую иллюминацию.

Парад прошел к площади Тяньаньмэнь по главному проспекту города, Чанъаньцзе. Во время репетиций жителей этой улицы попросили не выходить на балконы, чтобы сохранить в секрете детали шествия. Школы, отели, магазины и офисы вдоль маршрута закрыли на два дня. Даже взять в аренду городской велосипед стало практически невозможным.

Масштабное мероприятие служит сразу нескольким целям: с одной стороны, показать всему миру военную и дипломатическую мощь Китая, с другой стороны — пробудить чувство гордости и патриотизма внутри страны.

Для Пекина Вторая мировая война — это «народная война сопротивления против японской агрессии», и в преддверии годовщины в Китае вышло несколько исторических блокбастеров об этом периоде.

Так, фильм о «Нанкинский фотограф» о Нанкинской резне 1937 года стал главным хитом этого лета в китайских кинотеатрах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать