В Пакруойской усадьбе стартовал пивной фестиваль

Как и всегда, в этом году открытие «Бумбулинес» изобиловало свежайшей продукцией пивоваров и кулинарными шедеврами лучших поваров. Некоторые из них попробовал и самый известный итальянский шеф-повар Литвы Джан Лука, впервые посетивший фестиваль «Бумбулинес» и признавшийся, что чемпионат по поеданию цеппелинов - гордости литовской кухни - произвел неизгладимое впечатление.

Древние традиции оживают в современном контексте

История «Бумбулинес» началась несколько столетий назад, во времена баронов фон дер Роппов, живших в поместье. Тогда праздник, где встречаются природа и дело рук человека, был благодарностью работникам региона («бумбулам») за их труд и щедрый урожай.

Сохраняя важнейшие традиции региона, было решено возродить «Бумбулинес». В этом году праздник пройдет в шестой раз, радуя посетителей аутентичными забавами и лучшими современными усадебными развлечениями.

Лучшие изобретения местных пивоваров

Пакруой известен как столица пивоварения, поэтому неслучайно каждый год на фестиваль «Бумбулинес» приезжают лучшие пивовары региона. Это событие часто называют праздником урожая пивоваров, где можно попробовать самые разнообразные сорта пива. В этом году было представлено более трех десятков сортов пива, все из которых, по словам посетителей, оригинальные и ранее нигде не дегустировались. Попробовав несколько из них, итальянский шеф-повар Джан Лука сказал, что был приятно удивлен и вдохновлен.

«Больше не обязательно ехать куда-то за границу, чтобы попробовать оригинальные, нетрадиционные напитки. Местным пивоварам действительно удалось удивить, представив в усадьбе настоящие шедевры. Обязательно попробую внедрить в кулинарию некоторые сорта пива. Например, при приготовлении итальянского десерта тирамису я вместо кофе буду использовать темное пиво, открытое на «Бумбулинес», - порадовался открытиям фестиваля Джан Лука.

Первый чемпионат мира по поеданию цеппелинов

Однако, по словам Джана, наибольший ажиотаж вызвал чемпионат по поеданию цеппелинов. Это первый чемпионат такого рода, который привлек многих участников - поклонников литовского кулинарного наследия.

«Столько хороших эмоций в одном месте - что-то нереальное! Была не только отличная еда и вкусные напитки, но и настоящие литовские шутки, что стало большим открытием не только для меня, но и для многих гостей. Думаю, у вас есть, чем гордиться — такой усадьбе и такому аутентичному празднику может позавидовать любая страна мира», — не скрывал восхищения Джан Лука.

Знаменитый шеф-повар попробовал и другие традиционные бумбулинские развлечения: метание бутафорских овец, семейные соревнования, катание на карете и многое другое.

По словам организаторов, в этот раз, как и в предыдущие годы, «Бумбулинес» будет проходить каждую субботу, пока усадьба не украсится осенними красками. В дополнение к многочисленным мероприятиям, которые проводятся во время этого фестиваля, гости смогут насладиться обилием осенних цветов, посетить поместье и получить уникальные впечатления.