Туристы чаще всего жалуются в Центр защиты прав потребителей на несоответствие предоставленных услуг тем, которые заявлены в договоре. Например, был обещан номер три звезды, а отель оказался две. Часто по ходу тура возникли дополнительные сборы на оплату экскурсий, о чем не договаривались. Или подан автобус с плохо работающим кондиционером и без туалета.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов во время поездки, надо при составлении договора с туроператором обратить внимание на следующие позиции.

1. Важно проверить, является ли поставщик туристических услуг оператором (организатором путешествий) или агентом (продавцом путешествий), действующим от имени оператора. Проверьте наличие в базе данных информации об операторах, с которыми сотрудничает агент, и наличие страховки у соответствующих операторов.