Предварительная подготовка
Узнайте больше информации
Поездки стоят недешево, топливо дорожает, но всем хочется получить то, что обещано в договоре с турфирмой, тем более что за все выложена кругленькая сумма.
Туристы чаще всего жалуются в Центр защиты прав потребителей на несоответствие предоставленных услуг тем, которые заявлены в договоре. Например, был обещан номер три звезды, а отель оказался две. Часто по ходу тура возникли дополнительные сборы на оплату экскурсий, о чем не договаривались. Или подан автобус с плохо работающим кондиционером и без туалета.
Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов во время поездки, надо при составлении договора с туроператором обратить внимание на следующие позиции.
1. Важно проверить, является ли поставщик туристических услуг оператором (организатором путешествий) или агентом (продавцом путешествий), действующим от имени оператора. Проверьте наличие в базе данных информации об операторах, с которыми сотрудничает агент, и наличие страховки у соответствующих операторов.
Приобретая туристическую услугу в соцсетях или на рекламных порталах, проверяйте, кто предлагает эту услугу. Туристические услуги чаще всего рекламируют турагенты, которые только продают поездку. Поэтому необходимо выяснить, кто является организатором тура, убедиться, что данный туроператор имеет лицензию.
Проверьте, зарегистрирована ли эта компания в базе данных туристических операторов и агентов PTAC. Выбирайте только лицензированных и зарегистрированных поставщиков туристических услуг (база данных на домашней страничке центра – ptac.gov.lv).
2. Ознакомьтесь с условиями договора, внимательно перечитайте перечень услуг. Обратите внимание на условия форс-мажора в договоре.
3. Проверьте, кто получает оплату за услугу. Не платите физическому лицу, если услугу оказывает юридическое лицо. Подумайте, стоит ли оплачивать поездку полностью раньше, чем это определено условиями туристического договора.
Получите уведомление от туроператора о подтверждении брони и получении оплаченной суммы.
4. Уточните, какие документы необходимы для поездки в соответствующем направлении: паспорта, визы, детские документы, справки о прививках и возможных тестах.
5. Сравните предложения разных поставщиков туристических услуг, обратите внимание не только на цену, но и на то, какие услуги включены в предложение.
Читайте внимательно
Что написано в договоре…
Внимательно ознакомьтесь с преддоговорной информацией и условиями договора. При покупке поездки у турагента проверьте, указано ли, какой туроператор подготовил конкретную поездку, а также основные характеристики туристической услуги: дата поездки, количество ночей, объем включенных услуг в цене, транспорт и др.
Не забудьте узнать, указаны ли эти позиции:
— механизмы оплаты, в том числе любая сумма или процент от цены, которые должны быть оплачены в качестве первоначального взноса;
— график оплаты остатка клиентом;
— какие услуги включены в цену, но требуют дополнительных платежей.
(!) Предусмотрен ли срок, в течение которого туроператор может расторгнуть договор, если количество участников турпоездки не достигнуто.
В договор должна быть включена информация:
— имя (компания) и фактический адрес туроператора (турагента), а также его номер телефона и адрес электронной почты, чтобы путешественник мог связаться с поставщиком услуг во время поездки, если появится необходимость;
— наименование и контактные данные страховой организации, кредитной компании, а также контактные данные PTAC;
— преддоговорная информация об основных составляющих поездки (это обеспечит выполнение туроператором своих преддоговорных обещаний);
— включены ли в общую стоимость поездки налоги и любые дополнительные сборы, выплаты и другие расходы, а также указание на то, какие дополнительные расходы, возможно, придется заплатить путешественнику;
— информация о праве потребителя расторгнуть договор комплексного туристического обслуживания в любое время до начала его оказания путем уплаты соразмерной (некоторой) суммы за расторжение договора;
— порядок разрешения споров, куда может обратиться путешественник в случае отказа туроператора выполнить его просьбу, или, если путешественника не устроит решение, предложенное туроператором;
— право покупателя путешествия передать договор другому лицу.
(!) В договоре можно не увидеть положений, позволяющих туроператору в одностороннем порядке изменять условия договора (чаще это порядок и сроки оплаты проезда, а также маршрут путешествия).
О возможных изменениях туроператор информирует туриста ясным, понятным и наглядным способом (на постоянном носителе информации).
Будьте спокойны
Гарантии страхования
Страхование путешествия – дело обычное. При заключении договора страхования внимательно прочитайте и ознакомьтесь с условиями договора.
Убедитесь, что выбранный вами страховой полис покрывает все возможные риски, которые, по вашему мнению, могут возникнуть во время поездки. Ознакомьтесь с описанием застрахованных рисков, суммой страхования и размером самориска.
Не игнорируйте исключения, указанные в договоре страхования (как в полисе, так и в правилах), возможно, мелким шрифтом. Это исключения в описании каждого страхового риска и особые исключения, когда страховщик имеет право не компенсировать убытки.
Заранее подробно проинформируйте поставщика страховых услуг о поездке и возможных мероприятиях во время путешествия, чтобы подобрать наиболее подходящую для конкретного случая страховку путешествий.
Не забудьте спросить: что делать, если во время путешествия произошел несчастный случай и будет необходимо обратиться в медицинское учреждение соответствующей страны? Какие расходы на лечение покрывает эта страховка? Когда перечисляется оплата?
Убедитесь, что в условиях договора предусмотрено, что поставщик страховых услуг также покрывает риски, связанные с отменой поездки или вынужденным прерыванием поездки по разным причинам.
(!) Для большинства страховщиков пандемии и эпидемии расцениваются как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), ущерб в результате которых страховщик не покрывает. Но уточните этот момент.
Хорошего путешествия!
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
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