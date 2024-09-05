В новых электропоездах ViVi начали действовать регистраторы билетов

В переходный период, пока пассажиры привыкают к регистраторам, билеты в поездах продолжат проверять кондукторы.

Регистраторы билетов предусматривают, что пассажиры должны сами регистрировать билеты независимо от их типа, места и способа покупки.

Регистраторы распознают все типы бумажных и электронных билетов, включая багажные. В каждом электропоезде установлено 16 регистраторов билетов.

Чтобы зарегистрировать билет, необходимо поднести к оптическому сенсору регистратора его код и дождаться на экране подтверждающего сообщения об успешной регистрации.

Чтобы пассажирам было проще научиться пользоваться регистраторами билетов, на цифровых экранах в поездах будет отображаться информация о том, как регистрировать билеты и как правильно пользоваться регистраторами. Помощь в регистрации билетов будут оказывать и кондукторы.