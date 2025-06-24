В ночь на среду ожидаются дожди

Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, в порывах скоростью 15-19 метров в секунду, а в начале ночи на побережье залива скорость ветра будет достигать 20-22 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +11...+14 градусов.

В столице небо будет закрыто облаками, время от времени будет идти дождь. Ветер - юго-западный, западный от умеренного до умеренно сильного, с порывами до 15-16 метров в секунду. Столбики термометров упадут до отметки +13....+14 градусов.

