В настроениях латвийских предпринимателей наблюдается рост оптимизма: результаты опроса

Как отмечает ЛТПП, оптимизм предпринимателей растет, демонстрируя самый высокий уровень с января 2019 года, однако этот показатель в большей степени отражает ожидания и надежды в отношении деловой среды и экономической ситуации в будущем, а текущую ситуацию предприниматели оценивают с осторожностью - экономическая активность в стране оценена лишь в 39,6 пункта.

Согласно исследованию настроений предпринимателей, проведенному ЛТПП совместно с исследовательским центром SKDS, по сравнению с предыдущими индексом рост составил два пункта, и индекс вновь превысил отметку в 50 пунктов, составив 50,71 пункта. Последний раз столь высокий уровень оптимизма наблюдался до пандемии "Covid-19" и последовавших экономических потрясений.

ЛТПП отмечает, что оптимизм преобладал практически во всех сферах народного хозяйства. В строительной отрасли индекс составил 53,38, в сфере услуг - 50,76, в производстве - 50,05. Немного пессимистичнее настроены торговые предприятия, где индекс составил 49,95.

Что касается индекса в зависимости от размера предприятий, то оптимистичны в основном только крупные предприятия - 57,56 пункта. Средние, малые и микропредприятия оценивают ситуацию пессимистично - соответственно на 49,84, 49,06 и 46,18 пункта.

Среди предприятий по происхождению капитала оптимизм преобладает в основном у компаний со смешанным (местным и иностранным) капиталом - 57,39, а также у компаний с иностранным капиталом - 51,84. Компании с исключительно местным капиталом сохраняют пессимистичный настрой - 49,84.

Индекс текущей ситуации во втором квартале 2025 года составил 48,62, что свидетельствует об умеренно пессимистичной оценке, хотя это и самый высокий показатель с первого квартала 2020 года.

Индекс развития экономики в будущем, отражающий ожидания предпринимателей на ближайшие полгода, составил 52,79 пункта, что указывает на умеренный оптимизм.

Как отметил председатель правления ЛТПП Янис Эндзиньш, результаты новейшего индекса подтверждают, что предприниматели начали смотреть в будущее с большей уверенностью.

"Не разрушайте надежды предпринимателей - руководители государства должны выполнить свою домашнюю работу, на необходимость которой постоянно указывает ЛТПП: уменьшить бюрократию, разработать мотивирующую предпринимателей налоговую политику, укрепить безопасность государства, обеспечить нейтральность конкуренции, привлечение инвестиций и поддержку экспорта. Тогда растущий оптимизм предпринимателей сможет отразиться и в росте ВВП", - подчеркнул Эндзиньш.

В опросе приняли участие 750 латвийских предпринимателей.

Индекс ЛТПП составляется с 2004 года (ранее "Citadele index" и "Futurum indekss"), отражая оценку предпринимателями текущей экономической ситуации и прогнозы на ближайшие шесть месяцев.