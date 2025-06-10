У Боярса пятеро своих детей и еще двое приемных. Так что, по его словам, ему еще рано думать о пенсии.

О городе, которым он раньше управлял Боярс говорит с грустью и отмечает, что накопились системные проблемы. С повышением благосостояния многие семьи выбирают жизнь за городом, под Ригой. Другие же и вовсе уезжают из страны. И нет никаких компенсирующих механизмов для восстановления населения столицы.

Улицы Риги опустили, кафе и бары – без людей. Картина – печальная. Не все рижане могут себе позволить кружку пива за 7 евро. Но дело даже не в этом, отмечает Боярс. На кухнях заведений, даже гламурных ресторанов, у нас теперь работают пакистанцы – дешевая рабочая сила. Эти люди мало зарабатывают. И практически ничего не тратят в нашей стране. То есть на них оборот денег попросту прекращается.

При этом пропавших из страны российских туристов не удалось кем-то заменить, над этим вопросом, отмечает Боярс, как-то слишком мало работают.

«Мы раньше имели эти позиции. Мы участвовали во всех международных форумах, как очень сильная и перспективная столица. Но мы их потеряли», - жалуется Боярс.

Город, как и вся страна погружается в уныние.

«В то время, когда я был мэром, благосостояние людей было ниже, но чувствовался такой подъем, оптимизма было больше, было больше желания что-то делать. А сейчас, я не хочу обидеть ни одного руководителя Риги, но проблем огромная куча», - отмечает Боярс.

Он тоже теперь живет не в столице. И выезжает в Ригу примерно раз в неделю. Поэтому, как и любой водитель, Боярс сразу же замечает и ямы на дорогах.

По его словам, ямы, конечно, встречаются не только в столице. Но раньше столица имела значительно больше средств на латание дорог и ситуация не выглядела такой удручающей.

«Исторически часть автоналогов шла на ремонт дорог, а теперь этого не происходит. И Рига была самым больших налогоплательщиком в стране. Если не ошибаюсь, она обеспечивала 45 или 47 %, потому что торговля топливом в основном проходит в столице», - напомнил Боярс.

К тому же во времена Боряса был так называемый Фонд дорог и потому проблем с дорогами было сильно меньше. Но позже фонд закрыли. И теперь нет какой-то общей системы, которая занималась этой проблемой вплотную. Деньги на ремонт дорог выделяют фактически по остаточному принципу, жалуется Боярс.

Гундарс Боярс был мэром Риги с 27 марта 2001 года по 29 марта 2005 года.