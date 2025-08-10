После прохладной ночи неделя завершится жарким воскресеньем

В столице небо будет время от времени проясняться, ночь пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, похолодает до +12-14 градусов.

Днем солнце время от времени будут заслонять облака, после полудня местами в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По-прежнему будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21-26 градусов.

В Риге солнечная погода будет сменяться облачной, после полудня возможен кратковременный дождь. Ветер, как и по всей стране, будет слабым, температура воздуха - от +24 до +26 градусов.