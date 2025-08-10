«Разве всё так плохо?!» Женщине, критикующей Латвию, посоветовали поездить по стране и убедиться

"На юге Италии дяденька просто остановился на улице и торгует всем подряд, что выращено в огороде. И никто, совершенно ни одно изделие-имитация муниципального полицейского его не трясет и не штрафует! Из серии "почему в Латвии все плохо" - вот именно поэтому все и плохо".

Вывод, который сделала Илзе в своем посте, понравился далеко не всем и повлек очень даже бурную дискуссию. Вот что ей пишут:

- Ну-ну, "не трясут". Там есть Guardia di Finanza, которая трясет всех продавцов и часто требует от покупателей на выходе из магазина предъявить чек на покупку! Дяденька наверняка знает, что в этом городке они нечастые гости, а если поймают, будет очень скверно.

- Сама увидела, сама придумала, у самой мнение возникло! В Италии супер, в Латвии все плохо! Поездите лучше по сельским дорогам, накупите всех даров сада у тетенек, дяденек и детей! Слабо знаете Латвию! В Риге на ночном базаре все с багажников торгуют!

- Погоди, выходит, что в Латвии все плохо, потому что какой-то рандомный дяденька торгует овощами? А если серьезно, было бы достаточно провести ревизию в правительстве, "Прогрессивных" - напрямую в анналы истории, и воздух уже стал бы чище...

- В моих краях между девятиэтажек точно так же регулярно один дяденька делает. Не трясут, не трясут, пока однажды не поймают - как в Латвии, так и в Италии.

- Да, конечно, я двумя руками за такой бардак, как в Италии - фрукты неизвестного происхождения, весы без верификации, никакого учета ПНН и НДС. Земля, откройся! Латвийские порядки все же более адекватны, чем это.

- Им там где-то пять разрешений надо оформить, чтобы можно было торговать. То, что он торгует из машины, не означает, что все собрано с земли и просто так привезено на продажу.

- Откуда вы знаете, что он в местном самоуправлении не оформил разрешение на торговлю? Может быть, заплатил символическую пошлину, подал заявление и торгует. За пределами Риги во многих местах подобная торговля ведется.

- Не надо чушь писать. Такую же фотографию можно заснять в куче мест на латвийских дорогах, где тетеньки и дяденьки торгуют дарами леса и сада. В Какениеки на шоссе А9 иногда бывает целый рынок домашних производителей со множеством торговцев из багажника.

- В Норвегии, цивилизованной Норвегии после каждой покупки тебя спрашивают, нужен ли чек. В 95% случаев его не дают, так как покупатели отказываются. Люди делают покупки без получения чека. И ничего трагического не происходит. Пикните только о чем-то подобном нашей СГД.

- И ты тоже стой на обочине и торгуй, это и в Латвии можно делать, надо меньше ВРАТЬ!

- Бред колхозника. В Латвии все плохо потому, что среднестатистический латыш думает, будто мы еще живем в Советском Союзе. Ешь сама овощи, которые вырастила, а если хочешь продавать, оформи документы. В чем проблема?

- Потому что СГД настроена выжимать копейки... А тех, кто ворует миллионы, не может нагнуть.

- В Латвии по обочинам шоссе у каждого второго дома кто-то чем-то торгует, и никто их не трогает.

- У меня противоположный опыт. Местные малые рыночки пустуют. И налоговая политика допускает достаточный объем. Проблема начинается, когда торговцу с огорода подвозят продукцию по пять раз в день на автобусе и выложенный ассортимент совсем не соответствует огородному варианту.

- А полиция ездит таких "трясти", потому что полно идиотов, которые вызывают к таким полицию.

- Откуда ты знаешь, что не трясут и не штрафуют?

- В Латвии тоже дяденьки торгуют грибами и ягодами на обочинах, не похоже, чтобы кто-то уж очень репрессировал.

- Мне тебя придется огорчить, но ничего из этого не выращено в его огороде.

- В Латвии эти "дяденьки без присмотра" торговали бы польской клубникой и испанской черникой как "только что сорванными в собственном саду", и тогда бы ты везде вопила, почему ПВС и полиция их не контролируют. В Латвии тоже дяденьки могут торговать, если соблюдают элементарные правила, не надо все драматизировать.

- Ну, юг Италии - тоже не рай, уровень жизни там, как в Латгалии, только солнечно и море есть. Средние зарплаты - 800 евро на руки.

- И в это же время итальянцы, приехавшие в Латвию: были у них на рынке, там стоят парни: "Спирт, водка, сигареты"... Их никто не трясет. Вот свободная страна!

- Очередной пример тупой демагогии. У нас тоже точно так же можно сфоткать на обочине торговцев с огородными дарами. Те отличия, которые ты преподносишь как факт, ты сама и выдумала. Ты не исследовала, как у нас трясут, ни о чем не спрашивала итальянского дяденьку, какие у них правила.

- Не знаю, сколько ты зарабатываешь, но, видимо, очень мало, чтобы можно было себе топливо позволить. Милая клоунесса, поезди по Латвии. Увидишь дивные зрелища! В том числе и тетенек на обочине, которые торгуют всякой всячиной - на Лиепайском шоссе, около Вецумниеки. Если хочешь увидеть плохое, увидишь. Не будь такой наивной.