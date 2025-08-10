Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Разве всё так плохо?!» Женщине, критикующей Латвию, посоветовали поездить по стране и убедиться

Редакция PRESS 10 августа, 2025 07:55

Выбор редакции 0 комментариев

Увидев в Италии уличного торговца, пользовательница соцсети "Х" его сфотографировала и опубликовала фото, сопроводив его текстом о том, как все замечательно в Италии по сравнению с Латвией.

"На юге Италии дяденька просто остановился на улице и торгует всем подряд, что выращено в огороде. И никто, совершенно ни одно изделие-имитация муниципального полицейского его не трясет и не штрафует! Из серии "почему в Латвии все плохо" - вот именно поэтому все и плохо".

Вывод, который сделала Илзе в своем посте, понравился далеко не всем и повлек очень даже бурную дискуссию. Вот что ей пишут:

- Ну-ну, "не трясут". Там есть Guardia di Finanza, которая трясет всех продавцов и часто требует от покупателей на выходе из магазина предъявить чек на покупку! Дяденька наверняка знает, что в этом городке они нечастые гости, а если поймают, будет очень скверно.

- Сама увидела, сама придумала, у самой мнение возникло! В Италии супер, в Латвии все плохо! Поездите лучше по сельским дорогам, накупите всех даров сада у тетенек, дяденек и детей! Слабо знаете Латвию! В Риге на ночном базаре все с багажников торгуют!

- Погоди, выходит, что в Латвии все плохо, потому что какой-то рандомный дяденька торгует овощами? А если серьезно, было бы достаточно провести ревизию в правительстве, "Прогрессивных" - напрямую в анналы истории, и воздух уже стал бы чище... 

- В моих краях между девятиэтажек точно так же регулярно один дяденька делает. Не трясут, не трясут, пока однажды не поймают - как в Латвии, так и в Италии.

- Да, конечно, я двумя руками за такой бардак, как в Италии - фрукты неизвестного происхождения, весы без верификации, никакого учета ПНН и НДС. Земля, откройся! Латвийские порядки все же более адекватны, чем это.

- Им там где-то пять разрешений надо оформить, чтобы можно было торговать. То, что он торгует из машины, не означает, что все собрано с земли и просто так привезено на продажу.

- Откуда вы знаете, что он в местном самоуправлении не оформил разрешение на торговлю? Может быть, заплатил символическую пошлину, подал заявление и торгует. За пределами Риги во многих местах подобная торговля ведется. 

- Не надо чушь писать. Такую же фотографию можно заснять в куче мест на латвийских дорогах, где тетеньки и дяденьки торгуют дарами леса и сада. В Какениеки на шоссе А9 иногда бывает целый рынок домашних производителей со множеством торговцев из багажника.

- В Норвегии, цивилизованной Норвегии после каждой покупки тебя спрашивают, нужен ли чек. В 95% случаев его не дают, так как покупатели отказываются. Люди делают покупки без получения чека. И ничего трагического не происходит. Пикните только о чем-то подобном нашей СГД.

- И ты тоже стой на обочине и торгуй, это и в Латвии можно делать, надо меньше ВРАТЬ!

- Бред колхозника. В Латвии все плохо потому, что среднестатистический латыш думает, будто мы еще живем в Советском Союзе. Ешь сама овощи, которые вырастила, а если хочешь продавать, оформи документы. В чем проблема?

- Потому что СГД настроена выжимать копейки... А тех, кто ворует миллионы, не может нагнуть.

- В Латвии по обочинам шоссе у каждого второго дома кто-то чем-то торгует, и никто их не трогает.

- У меня противоположный опыт. Местные малые рыночки пустуют. И налоговая политика допускает достаточный объем. Проблема начинается, когда торговцу с огорода подвозят продукцию по пять раз в день на автобусе и выложенный ассортимент совсем не соответствует огородному варианту.

- А полиция ездит таких "трясти", потому что полно идиотов, которые вызывают к таким полицию.

- Откуда ты знаешь, что не трясут и не штрафуют?

- В Латвии тоже дяденьки торгуют грибами и ягодами на обочинах, не похоже, чтобы кто-то уж очень репрессировал.

- Мне тебя придется огорчить, но ничего из этого не выращено в его огороде.

- В Латвии эти "дяденьки без присмотра" торговали бы польской клубникой и испанской черникой как "только что сорванными в собственном саду", и тогда бы ты везде вопила, почему ПВС и полиция их не контролируют. В Латвии тоже дяденьки могут торговать, если соблюдают элементарные правила, не надо все драматизировать.

- Ну, юг Италии - тоже не рай, уровень жизни там, как в Латгалии, только солнечно и море есть. Средние зарплаты - 800 евро на руки.

- И в это же время итальянцы, приехавшие в Латвию: были у них на рынке, там стоят парни: "Спирт, водка, сигареты"... Их никто не трясет. Вот свободная страна!

- Очередной пример тупой демагогии. У нас тоже точно так же можно сфоткать на обочине торговцев с огородными дарами. Те отличия, которые ты преподносишь как факт, ты сама и выдумала. Ты не исследовала, как у нас трясут, ни о чем не спрашивала итальянского дяденьку, какие у них правила.

- Не знаю, сколько ты зарабатываешь, но, видимо, очень мало, чтобы можно было себе топливо позволить. Милая клоунесса, поезди по Латвии. Увидишь дивные зрелища! В том числе и тетенек на обочине, которые торгуют всякой всячиной - на Лиепайском шоссе, около Вецумниеки. Если хочешь увидеть плохое, увидишь. Не будь такой наивной.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 20 реакций
Комментарии (0) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:55 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать