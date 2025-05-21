В Мадриде убит украинский юрист и политик Андрей Портнов: убийца подкараулил его у школы

Как сообщают испанские СМИ, в Портнова выстрелили несколько раз у ворот Американской школы в городке Посуэло-де-Аларкон.

Газета El Mundo пишет, что стрельба произошла одновременно с приходом учеников в школу, но, по словам представителей учебного заведения, все учащиеся находятся в безопасности. Испанское издание АВС сообщает, что Портнов жил неподалеку и перед нападением отвел двух своих дочерей в школу.

Стрелявший скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиск. По словам очевидцев, он был одет в синий спортивный костюм.

Андрей Портнов родился в Луганской области Украины, занимался адвокатской деятельностью, был депутатом Верховной рады. В 2011–2014 годах занимал должность советника президента Виктора Януковича. Во время протестов на Майдане входил вместе с Януковичем в "рабочую группу по урегулированию политического кризиса". Позже стал заместителем главы администрации президента.

В феврале 2014-го Портнов уехал из Украины в Россию, откуда перебрался в Австрию. Российская газета "Коммерсант" напоминает, что в 2014 году ФСБ РФ задержала в Москве Юрия Спасских, который, по версии следствия, планировал похитить Портнова и вывезти в Украину.

В том же году ЕС ввел против Портнова санкции, но через год они были отменены.

В 2019-м он вернулся в Украину, но после начала полномасштабного российского вторжения вновь перебрался за границу.

В 2021 году США ввели в отношении Портнова санкции, обвинив его в том, что он "наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины" и обвинялся в использовании своего влияния для "принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию страны".

Частная школа, расположенная в нескольких минутах езды от центра Мадрида, была основана в начале 1960-х годов и завоевала популярность благодаря качеству обучения и своей исключительности. В ней учатся дети таких известных личностей, как Криштиану Роналду и Тибо Куртуа.