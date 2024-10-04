В Лондоне начался суд над шестью британцами, обвиняемыми в связях с ЧВК «Вагнер»

На скамье подсудимых Джейким Роуз (22 года), Агнис Асмена (19 лет), Дилан Эрл (20 лет), Дмитрий Паулаускас (22 года), Джейк Ривз (22 года), Нии Менса (22 года) и Пол Инглиш (61 год).

Все они (кроме Паулаускаса) обвиняются в поджоге при отягчающих обстоятельствах в соответствии с законом о национальной безопасности. В перечне обвинений также есть пункты, подпадающие под обновленные законы о шпионаже.

Например Джейку Ривзу предъявлено дополнительное обвинение в получении наличных денег — при том, что он знал, что это деньги иностранной разведки.

Дмитрий Паулаускас обвиняется в недонесении властям информации о готовящихся терактах. В пятницу он свою вину не признал.

А Джейким Ривз на слушаниях в пятницу признал себя виновным в нахождении в общественном месте с холодным оружием.

Заявления по остальным обвинениям будут представлены на слушаниях в том же суде 25 октября.

Суть дела



В материалах дела говорится, что поджог здания, где размещались склады компаний Oddisey и Meest UK, принадлежащих украинскому бизнесмену Михайло Приходько и его жене Елене Бойко, произошел 20 марта.

Чтобы взять огонь под контроль, понадобилось 60 пожарных. О пострадавших при пожаре не сообщается.

Главным фигурантом дела является Дилан Эрл. Ему предъявлены обвинения в организации поджогов по заказу ЧВК «Вагнер».

Утверждается, что Эрл контактировал с куратором из ЧВК, после чего отправился изучать здание, которое предстояло поджечь.

По словам прокуратуры, Эрл осуществлял деятельность, направленную на пользу России. Утверждается, что именно он нанял остальных подсудимых и заплатил им за поджог.

Эрлу также предъявлено обвинение в подготовке к действиям, ставящим под угрозу жизнь или создающим серьезный риск для здоровья и безопасности граждан Соединенного Королевства.

Отдельным этапом судебного процесса станут слушания об оказании помощи иностранной разведке.

Новые законы против российских угроз



В апреле этого года Форин-офис вызывал для разъяснений посла России в Великобритании Андрея Келина.

В британском МИД завили, что глубоко обеспокоены признаками того, что Россия продолжает проводить вредоносную деятельность на территории королевства.

«Мы продолжим работать вместе с нашими союзниками над сдерживанием и защитой от всего спектра угроз, исходящих из России», — сказано в заявлении, вышедшем вскоре после начала следствия по делу о поджоге.

Дилан Эрл и Джейк Ривз — первые жители Британии, кому предъявлены обвинения в соответствии с новым законодательством в области шпионажа, саботажа и иностранного вмешательства.

Как объясняют британские власти, оно было принято с целью укрепить защиту от враждебной деятельности со стороны государств, нацеленных вредить демократии, экономике и ценностям Великобритании.