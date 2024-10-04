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В Лондоне начался суд над шестью британцами, обвиняемыми в связях с ЧВК «Вагнер»

© BBC 4 октября, 2024 18:57

Мир 0 комментариев

Шесть человек, обвиняемых в поджоге здания в Лондоне, принадлежащего украинским бизнесменам, предстали в пятницу перед лондонским центральным уголовным судом Олд-Бейли. По версии прокуратуры, они действовали по заказу российской ЧВК «Вагнер».

На скамье подсудимых Джейким Роуз (22 года), Агнис Асмена (19 лет), Дилан Эрл (20 лет), Дмитрий Паулаускас (22 года), Джейк Ривз (22 года), Нии Менса (22 года) и Пол Инглиш (61 год).

Все они (кроме Паулаускаса) обвиняются в поджоге при отягчающих обстоятельствах в соответствии с законом о национальной безопасности. В перечне обвинений также есть пункты, подпадающие под обновленные законы о шпионаже.

Например Джейку Ривзу предъявлено дополнительное обвинение в получении наличных денег — при том, что он знал, что это деньги иностранной разведки.

Дмитрий Паулаускас обвиняется в недонесении властям информации о готовящихся терактах. В пятницу он свою вину не признал.

А Джейким Ривз на слушаниях в пятницу признал себя виновным в нахождении в общественном месте с холодным оружием.

Заявления по остальным обвинениям будут представлены на слушаниях в том же суде 25 октября.

Суть дела

В материалах дела говорится, что поджог здания, где размещались склады компаний Oddisey и Meest UK, принадлежащих украинскому бизнесмену Михайло Приходько и его жене Елене Бойко, произошел 20 марта.

Чтобы взять огонь под контроль, понадобилось 60 пожарных. О пострадавших при пожаре не сообщается.

Главным фигурантом дела является Дилан Эрл. Ему предъявлены обвинения в организации поджогов по заказу ЧВК «Вагнер».

Утверждается, что Эрл контактировал с куратором из ЧВК, после чего отправился изучать здание, которое предстояло поджечь.

По словам прокуратуры, Эрл осуществлял деятельность, направленную на пользу России. Утверждается, что именно он нанял остальных подсудимых и заплатил им за поджог.

Эрлу также предъявлено обвинение в подготовке к действиям, ставящим под угрозу жизнь или создающим серьезный риск для здоровья и безопасности граждан Соединенного Королевства.

Отдельным этапом судебного процесса станут слушания об оказании помощи иностранной разведке.

Новые законы против российских угроз

В апреле этого года Форин-офис вызывал для разъяснений посла России в Великобритании Андрея Келина.

В британском МИД завили, что глубоко обеспокоены признаками того, что Россия продолжает проводить вредоносную деятельность на территории королевства.

«Мы продолжим работать вместе с нашими союзниками над сдерживанием и защитой от всего спектра угроз, исходящих из России», — сказано в заявлении, вышедшем вскоре после начала следствия по делу о поджоге.

Дилан Эрл и Джейк Ривз — первые жители Британии, кому предъявлены обвинения в соответствии с новым законодательством в области шпионажа, саботажа и иностранного вмешательства.

Как объясняют британские власти, оно было принято с целью укрепить защиту от враждебной деятельности со стороны государств, нацеленных вредить демократии, экономике и ценностям Великобритании.

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