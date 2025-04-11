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В Литве 82-летнего пенсионера и репрессированного советской властью приговорили к 8 годам за шпионаж на Россию (1)

© LETA 11 апреля, 2025 12:14

Мир 1 комментариев

Шяуляйский краевой суд в четверг приговорил Эдуардаса Мановасаса, бывшего члена консервативной партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», обвиняемого в шпионаже в пользу России, к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщила Генеральная прокуратура Литвы.

Приговор, вынесенный судом, несколько короче девяти лет лишения свободы, о которых прокурор просил в начале марта. Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение на срок от шести до 15 лет за шпионаж.

82-летний Мановас, который был арестован в январе прошлого года и находится под стражей, в суде частично признал свою вину.

Адвокат Мановаса просил суд оправдать его, заявив, что нет никаких доказательств того, что собранная его подзащитным информация была передана спецслужбам иностранного государства.

Следствие установило, что Мановас, имеющий двойное гражданство Литвы и России, собирал информацию и передавал ее российской военной разведке ГРУ. Он собирал интересующую Россию информацию, связанную с политической ситуацией в Литве, но эта информация не была секретной.

Мановас начал заниматься шпионажем в 2018 году, но российские спецслужбы еще до этого договорились с ним о незаконной деятельности. За это он получал денежное вознаграждение.

Мановас, депортированный в 1945 году, до приезда в Литву жил в России, где в 2005 году вступил в консервативную партию «Союз Отечества - Литовские христианские демократы». Когда в декабре прошлого года стало известно, что г-на Мановаса подозревают в шпионаже, его исключили из партии.

Он был членом правления Шяуляйского отделения Литовской ассоциации политзаключенных и изгнанников.

По данным правоохранительных органов, во время различных мероприятий он имел доступ ко всем лидерам партии и всем государственным служащим, участвующим в ее деятельности.

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