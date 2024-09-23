В латвийском частном зоопарке родились детёныши пумы

А несколькими месяцами ранее там же появилась и новорожденная рысь.

Владелец говорит, что роды и у пумы, и у рыси прошли без какого-либо вмешательства, естественным путем. Детенышей обнаружили, когда те уже появились на свет. Забрать малышей в дом было решено, чтобы они привыкли к людям.

К маленькой четырехмесячной рыси, которую назвали Белкой, в вольер даже пускают посетителей. Но не всех, малышам к рысёнку доступ закрыт, поскольку Белка иногда не прячет когтей и может поранить. А скоро доступ к ней и вовсе ограничат, когда она вырастет в полноценного хищника.

Что же касается малышей пумы, то они только что открыли глаза, но уже весят по два килограмма и очень быстро растут.

Скорее всего, они уедут в другие зоопарки, но одна, может быть, останется жить в RAPTORS PARK, и тогда с ней тоже можно будет поиграть, пока она не вырастет.