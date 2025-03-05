В латвийской деревне две семьи отравились «круткой»: взрослые погибли, дети остались сиротами

Госполиция подробностей не разглашает, там лишь дали понять, что их сейчас заботит, чтобы «паленый» алкоголь не попал снова в оборот. Встреченные съемочной группой жители Салиенской волости о происшествии слышали, кое-кто даже был лично знаком с покойными. Предполагается, что была коллективная попойка, после нее-то и стали умирать люди.

В Даугавпилсской региональной больнице LTV подтвердили, что туда в середине февраля поступил на лечение пациент с тяжелым отравлением каким-то алкогольным суррогатом. А позднее один человек умер.

Руководитель соцслужбы Аугшдаугавского края Анна Егорова рассказала, что из-за роковой выпивки погибла мать четверых детей. Семья, хоть и без отца, не считалась неблагополучной, просто была бедной — нельзя сказать, что за детьми не следили, не кормили, и так далее, но бытовые условия были «какие уж есть», пояснила Егорова. Семья имела статус малоимущей, была в регулярном контакте с самоуправлением. Но в том трагическом инциденте замешана еще одна семья, и в ней тоже есть дети.

Опрошенные LTV местные жители говорили о смертях земляков уклончиво, но понятно, что они были знакомы с жертвами «крутки». Версии, как такое могло случиться, звучат разные. Среди причин упоминают и алкоголизм, и бедность. Работы в окрестностях нет, а у кого она есть — маленькие зарплаты.

Управляющая Салиенским объединением Аугшдаугавского края Светлана Курсите говорит: бедняки покупают хлеб, а за водкой ходят те, кто в жизни потерялся. Алкоголики приходят в здание волостной управы, чтобы получить пособия, поработать:

«Эти шесть часов мы можем их проконтролировать так, чтобы было нормально, потому что и техника безопасности труда тоже должна быть. Я смотрю, чтобы, если он уже пришел такой, посылать домой. Но мы стараемся разговаривать, разговаривать и снова разговаривать. Иногда получается».

Руководитель соцслужбы после случившегося поручила подчиненным разработать план действий, чтобы уделять проблемным семьям больше внимания.

Фото: иллюстративное