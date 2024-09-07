Сегодня госрегулированием не предусмотрена возможность приема иностранцев на военную службу в кризисных ситуациях. При этом сообщается: «опыт Украины показывает, что граждане других стран также могут эффективно воевать в составе национальных вооруженных сил».

Поправки предусматривают, что в случае всеобщей и частичной мобилизации добровольно подать заявление о прохождении военной службы в Национальных вооруженных силах смогут лишь граждане государств-членов Европейского Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, государств-членов НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Иностранцы принимаются на службу путем заключения с ними контракта, если они отвечают требованиям состояния здоровья, указанным Министром обороны, не являлись сотрудниками или агентами службы безопасности СССР или какого-либо иностранного государства, и если их принятие на службу будет соответствовать интересам госбезопасности в соответствии с заключением Службы военной разведки и безопасности.

Служить смогут иностранцы, которые не были наказаны за особо тяжкие преступления и которые легально проживают в Латвии.

Иностранцы смогут заключить контракт о прохождении военной службы на срок, определенный министром обороны. Он не будет превышать период войны или чрезвычайного состояния. Иностранцам, принятым на военную службу, может быть назначен испытательный срок до 6 месяцев.

Иностранец должен будет в совершенстве владеть государственным языком, либо английским или французским.