В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Вирус Западного Нила был обнаружен в образце тушки ястреба-тетеревятника, который был отправлен на исследование для установления причины смерти.

В Bior рассказали, что лихорадка Западного Нила - это инфекционное заболевание, переносимое комарами, которое поражает птиц и лошадей, реже - другие виды животных. Птицы являются хозяевами, но люди также могут быть инфицированы, однако инфекция не передается от человека к человеку.

В большинстве случаев вирус Западного Нила вызывает легкую лихорадку и похоже на грипп, в редких случаях развиваются симптомы энцефалита.

У птиц течение и клинические признаки лихорадки Западного Нила могут варьироваться от легких, неспецифических клинических признаков, таких как общая слабость, потеря аппетита, до неврологических признаков, таких как нарушение координации, парез ног или судороги, которые могут привести к летальному исходу.

Географически ближайшие к Латвии случаи лихорадки Западного Нила были зафиксированы в Польше.

Bior отмечает, что в результате изменения климата инфекционные заболевания и их переносчики постепенно перемещаются с юга и распространяются в наших широтах.

Лаборатория Bior проинформировала о выявленном случае Продовольственно-ветеринарную службу.