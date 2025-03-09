В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Пишут, что его подозревают в шпионаже. МИД Эстонии подтвердил порталу Delfi.ee, что латвийские органы власти уведомили министерство о случившемся. При этом глава департамента общественных отношений МИД ЭР Михкель Тамм отказался подтвердить порталу err.ee, что человек задержан на основании подозрений в шпионаже.

Информация о задержании опубликована и на форуме фанатов железных дорог Baltic Trains Picture Gallery. Один из пользователей сообщает, что Рикка задержан в Риге 24 февраля:

"Дорогие фанаты железных дорог! Наш друг Маттиас Рикка был задержан 24 февраля. Он сейчас содержится в Рижской центральной тюрьме. Его подозревают в шпионаже по статье 85.1. Увы, он - жертва паранойи латвийских госструктур. Все мы хорошо знаем, что это чепуха. Поэтому я призываю всех фанатов железных дорог выразить поддержку по всем доступным каналам".

Как видно из профиля фотографа в "Инстаграм", он снимает поезда, в том числе и в Латвии, и публикует снимки в соцсетях.