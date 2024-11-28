«В Латвии уже начали портить воздух!» Ланга требует у министра разобраться с защитницей прав русских

«Посмотрите и сделайте вывод – должна ли гражданка Израиля Божена Рынска получать вид на жительство в Латвии? Где есть русский, там интересы Российской Империи и русский язык! В Латвии уже начали портить воздух! Здравствуйте, уважаемая Байба Браже , вашему вниманию! Нам тут действительно не нужны защитники особых прав русских в Латвии, это несет риски безопасности!», - потребовала Лиана Ланга, озвучив свое негодование в социальной сети Х.

В качестве примера защиты "особых прав русских в Латвии", одиозная поэтесса и защитница латышского языка приводит цитату Божены Рынской:

«Это очень важная история. В Латвии уже затравили Дождь, теперь травят журналистку Ольгу Князеву. У Ольги Князевой я была на интервью. Нормальный профессиональный журналист. Скорее на стороне русскоязычного населения Латвии, но ведь кто-то же должен защищать их права. И вот ее стал травить русский, который хочет стать латышом большим, чем сами латыши. Травит видимо из-за хайпа, раскрутки, пиара. Пиарится на затравливании более известного журналиста. Это известный подлый способ. Это отвратительно. Так быть не должно. И это во вред самой Латвии», - написала сегодня Рынска, полный текст ее мнения был опубликован в этой статье.

Нужно отметить, что обращение к министру иностранных дел Латвии - не пустой звук. Помимо вопроса предоставления ВНЖ, у главы МИД есть все полномочия внести иностранного гражданина в "черный список" - список нежелательных лиц с запретом на въезд в Латвию на неопределенный срок. И госпожа Браже не стесняется пользоваться этими полномочиями. Не далее как 14 ноября этого года она приняла решение о внесении в список нежелательных лиц десять граждан Российской Федерации, которые поддерживали агрессию РФ против Украины.

Министерство иностранных дел в сотрудничестве со спецслужбами, в том числе Службой госбезопасности, оценивает попавшие в их поле зрения факты и принимает решение, нет ли необходимости включать персону в список нежелательных лиц и запрещать им въезд в нашу страну. В отдельных случаях МИД информирует об этом публично.