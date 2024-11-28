Имеет ли смысл кидать как*шками в обезумевшего медведя? Рынска высказалась о дерусификаторах

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Рынска заявила, что именно дерусификаторы дают России повод говорить о том, что в Латвии тоже есть "нацисты". Тогда как простые латыши всегда относятся с уважением к тем, кто их уважает.

"Я тоже выскажусь по поводу щирых дерусификаторов.

Ваш сосед - спятивший агрессивный медведь. Который только ищет повода, чтобы к вам прицепиться. Напасть, задрать, говна налить. Силенок, чтобы уебать медведя, у вас нет. Вы — маленький и не богатый сосед. А у медведя много сил и денег. Вам этот медведь отвратителен, как все насильники. Справедливое чувство. Но имеет ли смысл кидаться как**ками в медведя, который только этого и ждёт? Смысл давать агрессору повод напасть?

Тут все очень просто: или ты умножаешь медведя на ноль, или не провоцируешь.

Все эти безумные дерусификаторы это повод сказать: ага, тут нацисты, тут фашисты, тут ущемляют права русского населения. Вот видите? А дальше видеоряд и коллаж из вот этих упо**тышей. И довольный медведь, потирая лапы, идёт освобождать «своих».

Это неумно просто. Я сама за латышский язык. За то, чтобы латыши чувствовали себя хозяевами своей страны. Но я против помощи медведю в оправдании агрессии. И обычные простые латыши со мной согласны. И сами говорят, что политики и пресса нагнетают и ссорят всех со всеми. Заголовки про запрет русского языка (на самом деле нет), выступления громкие — это провоцирует нехорошего сильного человека на нападение. Задираетесь с бандитом. И еще раз — латыши рядовые простые совершенно не поддерживают эту упоротость. Ольга Князева правильно все пишет. Если обратиться к обычному латышу на корявом латышском, то он сам и поможет, и ответит по-русски — мол, ты меня уважил, и я тебя уважу. Латыши это преимущественно неагрессивные спокойные люди, которые хотят мирно жить с хорошими соседями и совершенно не хотят скандалов и разборок", - написала она на своей странице в Facebook.