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В Латвии уникальный дизельный поезд решили продать за копейки? Самим не надо?

Редакция PRESS 15 июля, 2025 16:48

Новости Латвии 0 комментариев

360TV Ziņas

«Latvijas Dzelzceļš» продала уникальный дизельный поезд, что вызвало широкий резонанс. В следующий четверг Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции планирует провести заседание, чтобы решить, следует ли расторгать сделку, сообщает 360TV Ziņas.

Поезд был продан на аукционе почти за 66 тысяч евро, что более чем на 11 тысяч превысило стартовую цену. Однако депутаты Сейма от оппозиции считают, что двухвагонный поезд, произведенный на Рижском вагоностроительном заводе, был продан за копейки. Член комиссии Эдмундс Зивтиньш подчеркивает, что стоимость такого уникального транспортного средства может исчисляться миллионами евро, ведь, например, трехвагонный трамвай стоит около трех миллионов.

Некоторые депутаты считают, что поезд не следует продавать, поскольку он может иметь практическое применение для государственных нужд. Его можно переоборудовать в мобильный госпиталь, мобильный центр кризисного управления или транспорт для эвакуации пострадавших. В случае военной угрозы, когда дороги будут заблокированы, такой поезд может оказаться очень полезным, ведь в Латвии хорошо развита железнодорожная сеть.

Депутат Эдмундс Зивтиньш отмечает, что важно оценить возможность отменить данную сделку, поскольку поезд может быть стратегически необходим государству. Он считает, что при отсутствии средств на его содержание необходимо искать решения, например, перевести его в государственный материальный резерв. По его мнению, такой поезд является эксклюзивным и больше не будет доступен на рынке, и даже если бы его просто сдали на металлолом, за него можно было бы выручить больше.

Более того, этот поезд не простой. Когда-то он был адаптирован для нужд советского правительства Латвии, и в нём даже были оборудованы спальные купе. Депутаты считают, что сейчас поезд можно использовать и для правительственных командировок, что позволит сократить расходы государства на авиабилеты.

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Комментарии (0) 35 реакций
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