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В Латвии теперь меньше россиян, но больше приезжих из средней Азии

© LETA 22 января, 2025 10:45

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Действительные виды на жительство в Латвии сейчас имеют более 130 000 граждан так называемых третьих стран. По оценке Службы государственной безопасности, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и ростом числа соискателей убежища из стран Центральной Азии возрос риск того, что в Латвию могут попытаться въехать и радикально настроенные исламисты.

Из примерно 130 000 иностранцев 35 000 - гражданские лица Украины, прибывшие в Латвию с начала войны, еще примерно 30 000 украинцев в Латвии находятся на основании действующих виз. В остальном общее число иностранцев за последние годы существенно не изменилось, рассказала во вторник, 21 января, на заседании подкомиссии Сейма по внутренней безопасности начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Зато изменился состав. Раньше большинство приезжих с видом на жительство были гражданами России, но с момента агрессивного вторжения в Украину их число значительно сократилось. "По сравнению с довоенным периодом, на 31 декабря 2021 года и 31 декабря прошлого года общее количество российских граждан у нас сократилось почти на 10 000", - сообщила Розе.

В абсолютных цифрах число проживающих в Латвии граждан РФ сократилось с 51 000 до 41 000. Зато теперь в Латвию очень активно приезжают представители Индии и средней Азии, в частности - Узбекистана.

"Очень активны полеты из Узбекистана - прямые рейсы, которыми еженедельно в Рижский аэропорт прибывают несколько сотен узбеков", - рассказал депутатам представитель Государственной пограничной службы Риналдс Белый.

"В Латвийскую Республику в прошлом году въехало 28 000 узбеков. В основном они прибыли воздушным сообщением", - добавил он. Чаще всего через Латвию узбеки-гастарбайтеры отправляются дальше для трудоустройства в других странах. Однако пограничная охрана всех прилетевших тщательно опрашивает. Например, гастарбайтер-водитель должен уметь рассказать о размерах палет. "Это один из самых тяжелых рейсов. На этот рейс отдаются все силы, эти интервью и работа с этим рейсом - это многочасовая работа", - отметил Белый.

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