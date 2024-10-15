В Латвии снова растут цены на продукты питания: на что больше всего?

Учитывая, что продукты питания являются крупнейшей статьей бюджета латвийских домохозяйств, изменение цен на них оказывает существенное влияние на общие финансовые возможности жителей страны. Радоваться здесь нечему, ведь повышение цен сложно не заметить.

По данным Центрального статистического управления, в сентябре этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года средние цены на продукты питания в Латвии выросли на 4,5%.

Месяцем ранее, в августе годовой прирост был на один процентный пункт ниже - 3,5%, что все равно очень много. Для сравнения, в апреле годовая инфляция цен на продукты питания составила всего 0,6%.

В целом можно сказать, что цены на продукты питания в Латвии растут как на дрожжах - темпы роста цен уже достаточно высоки и имеют тенденцию к еще большему росту.

Если говорить о конкретных товарах, то в числе наиболее стратегически важных самый быстрый рост цен в сентябре этого года был на свежие овощи, которые подорожали в среднем на 22% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Частично это увеличение можно объяснить изменением ставки НДС на фрукты и овощи с 5% до 12%, но это лишь малая часть увеличения. Объяснить остальной скачок цен достаточно сложно, поскольку в этом году не было сильных природных катаклизмов.

Также наблюдался весьма значительный рост цен на сливочное масло, шоколад, различные масла и жиры, замороженные морепродукты, сушеные, консервированные и иным образом обработанные овощи.

(Tvnet.lv)