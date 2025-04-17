В Латвии снизилась цена на дизельное топливо

Обнародованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует о том, что в Латвии литр бензина 95-й марки на неделе с 7 апреля по 13 апреля стоил в среднем 1,586 евро, на предшествовавшей ей неделе - 1,598 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,539 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,504 евро за литр, на предшествовавшей ей неделе - 1,577 евро за литр, а еще неделей ранее средняя цена составляла 1,501 евро за литр.

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизтопливо был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия еженедельно собирает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.