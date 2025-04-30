В Латвии появились еноты: учёные бьют тревогу

Енот — официально признанный в Европейском Союзе инвазивный вид, представляющий значительную угрозу местной природе. Это легко приспосабливающееся, очень подвижное животное, которое может серьезно повлиять на местные популяции птиц, разрушая гнезда, распространяя болезни (например, бешенство) и конкурируя с местными видами за пищу и территорию.

В Литве численность енотов за последние годы стремительно выросла, и это уже оказывает существенное давление на местную экосистему. Если еноты обоснуются и в Латвии, ожидаются аналогичные проблемы.