Строительство обошлось в 125,8 млн евро (без НДС), а общий объём бюджетных обязательств, утверждённый в 2022 году, — до 175,6 млн евро. Новый объект позволит не только улучшить условия содержания, но и внедрить современную систему ресоциализации осуждённых. Какие именно старые тюрьмы будут закрыты после открытия нового комплекса, пока не раскрывается. По словам министра, это станет известно в ближайшее время.

Одновременно министр признала, что работа системы остаётся напряжённой. В понедельник в нескольких тюрьмах — в Елгаве, Валмиере, Даугавгриве и частично в Лиепае — заключённые устроили протест. Несколько сот человек отказались от работы и учёбы. Среди причин упоминались перенаселённость и жалобы на медпомощь, но решающим фактором стало решение ограничить использование игровых консолей.

Министерство юстиции готовит новые правила, согласно которым разрешат лишь старые игровые приставки без интернета и передачи данных. Современные устройства, позволяющие связываться с внешним миром, будут запрещены. «Мы не можем допустить, чтобы консоли использовались для преступлений, — подчеркнула министр. — В США уже был теракт, организованный из тюрьмы с помощью игровой приставки».

В Управлении мест заключений отмечают: всё чаще игровые устройства применяются не для контактов с семьями, а для координации незаконных действий — от распространения наркотиков и телефонов до организации финансовых операций.