Он написал в Фейсбук: сегодня бюджетный комитет Сейма одобрил мое предложение о прекращении выдачи таможенных документов на русском языке. Ни в Испании, ни в Польше, ни в какой-либо другой европейской стране таможня не выдает документы на русском языке, и это не мешает международной торговле. Латвия не станет исключением.

В данный момент моя работа и работа моих коллег сосредоточена на государственном бюджете на 2025 год, о котором я еще скажу, но в то же время, если открыт законопроект, в котором мы можем подавить двуязычие, мы должны им воспользоваться.

Оценила поступок депутата и Лиана Ланга. В комментариях она написала: Большое спасибо за твою работу, Артур! Выдающееся достижение!