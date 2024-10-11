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В Латвии обнаружили госучреждение, которое до сих пор ведет документооборот на русском! (1)

Редакция PRESS 11 октября, 2024 17:30

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Депутат Сейма Артурс Бутанс поместил себе в зачет действие по искоренению русского языка в госучреждениях Латвии.

Он написал в Фейсбук: сегодня бюджетный комитет Сейма одобрил мое предложение о прекращении выдачи таможенных документов на русском языке. Ни в Испании, ни в Польше, ни в какой-либо другой европейской стране таможня не выдает документы на русском языке, и это не мешает международной торговле. Латвия не станет исключением.

В данный момент моя работа и работа моих коллег сосредоточена на государственном бюджете на 2025 год, о котором я еще скажу, но в то же время, если открыт законопроект, в котором мы можем подавить двуязычие, мы должны им воспользоваться.

Оценила поступок депутата и Лиана Ланга. В комментариях она написала: Большое спасибо за твою работу, Артур! Выдающееся достижение! 

 

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