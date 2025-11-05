В Латвии на выходных сохранится прохладная и тихая осень

Ночью и утром в четверг местами пройдёт дождь, но уже к вечеру небо начнёт проясняться. В пятницу и субботу — редкие осадки, в основном моросящие. Воскресенье принесёт больше туч и лёгкий дождь, но без затяжных ливней.

☁️ «В целом погода останется мягкой, ветра — слабые, а в отдельных районах возможна туманность», — уточняют синоптики.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада, но к воскресенью стихнет совсем — возможен штиль. Местами ожидается туман, особенно в долинах рек и на побережье.

Температура в четверг днём на Курземе поднимется до +13 °C, но к выходным станет прохладнее: ночью +3…+8 °C, днём +6…+11 °C. На следующей неделе в страну придёт более прохладный циклон, осадков будет немного, но воздух станет свежее.