В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Об этом пишет Rus.Postimees, напоминая, что на сегодняшний день ставка НДС в Эстонии составляет 22%, в то время как в Латвии она остается на уровне 21%. Повышение НДС в Эстонии с июля, в сочетании с акцизом на алкоголь, подталкивает чувствительных к цене покупателей все активнее ехать за покупками в Латвию. Это особенно актуально в случае с пивом, акциз на которое в Эстонии примерно на 43% выше, чем в Латвии. Уже в апреле этого года объемы приграничной торговли выросли более чем на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.

"Приграничная торговля никуда не исчезла, и если с 1 июля ставка НДС в Эстонии вырастет еще больше, это даст ей еще больший толчок. С одной стороны, государство вроде как получит больше доходов от налогов, но с другой стороны - все больше налоговых поступлений будет утекать из Эстонии", - считает член правления компании Aldar Latvia Лаури Уйбо, владеющей пограничными магазинами SuperAlko в Валке и Айнажи.

По его словам, важную роль играют цепочки поставок латвийских торговцев - откуда и по какой цене закупается товар. Чем больше объемы закупок, тем выгоднее можно предложить продукцию, и, по словам Уйбо, латвийцы справляются с этим очень хорошо. Разница в акцизах и растущий разрыв в ставках НДС создают еще более выгодную позицию для латвийских продавцов.

"Для покупателя самая важная вещь - это цена. Повышение НДС касается не только алкоголя, но и продуктов питания, а также товаров повседневного спроса. Если посмотреть на разрабатываемую сейчас государственную программу алкогольной политики, которая предусматривает, например, запрет на дистанционную торговлю или продажу в определенных местах, таких как заправки, это означает, что люди начнут чаще задумываться о закупке впрок. Если, к примеру, купить еду и напитки на месяц в Латвии выходит намного выгоднее, то поездка к границе становится вполне разумной", - пояснил Уйбо.

Он также подтвердил, что жители Эстонии - не единственные, кто стремится воспользоваться значительно более низкими ценами в Латвии. Активными посетителями пограничных магазинов являются также финны, которые обычно закупаются алкоголем оптом.

"Полушутя можно сказать, что продажи лонгеро (слабоалкогольного напитка - прим.ред.) в первом квартале этого года после повышения акциза в Эстонии пошли очень хорошо, и мы надеемся на хорошие показатели продаж и летом", - прокомментировал Уйбо. "Туризм в Латвию растет благодаря выгодным ценам, и латвийские рестораны и отели активно готовятся к туристическому сезону, чтобы привлечь как можно больше клиентов, в том числе из Эстонии, Финляндии и других соседних стран".

По сравнению с Латвией, в Эстонии акциз на пиво выше на 42,9%, на вино, на 14,9%, а на другие алкогольные напитки - на 6,1%.