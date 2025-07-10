Эстония грозит наложить вето на новый пакет санкций против России — но не по той причине, что Венгрия

«У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», — сказал глава МИД страны Маргус Цахкна.

В первоначальном проекте нового санкционного пакета, предложенном Еврокомиссией, содержалось снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако против включения этого пункта выступили некоторые южноевропейские страны, экономика которых зависит от морских перевозок, в первую очередь, Мальта.

Как отметил Цахкна, именно снижение потолка является наиболее серьезным пунктом в новом санкционном пакете.

Еврокомиссия подготовила проект 18-го пакета санкций в начале июня. В числе предложений, помимо снижения потолка, были санкции против российских газопроводов «Северный поток», банков, которые занимаются обходом уже введенных санкций, и военной промышленности РФ.

Первоначальный вариант пакета в конце июня заблокировали Венгрия и Словакия — страны, которые традиционно наиболее критично относятся к усилению санкций против РФ. Сейчас переговоры по новому пакету продолжаются.