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В Латвии больше жертв ДТП, чем в других странах Балтии — эксперты назвали главные причины (1)

Редакция PRESS 20 апреля, 2025 10:33

Латышские СМИ 1 комментариев

Безопасность на дорогах можно улучшить, если водители станут менее эгоцентричными, будут изменены дорожные знаки и создано двухуровневое движение. К такому выводу пришли участники ежегодной конференции дорожной отрасли стран Балтии, сообщает Jauns.lv со ссылкой на 360TV Ziņas.

Число погибших в ДТП в Латвии по-прежнему остается наибольшим среди стран Балтии - 59 жертв на миллион жителей. Одна из причин - эгоцентризм водителей. К такому выводу пришли исследователи ЛУ, наблюдавшие за поведением участников дорожного движения два с половиной года. Нашим водителям не хватает вежливости и эмпатии - способности взглянуть на ситуацию глазами других водителей, велосипедистов и пешеходов.

"Чем больше, тем лучше - и осторожность, и изменение точек зрения. Реже или условно случайно будут нарушать ПДД те, у кого оба эти качества более выражены. И, что не менее важно, они чаще ездят так, что их поведение на дороге помогает другим хорошо ездить", - рассказал профессор и ведущий исследователь ЛУ Иварс Аустерс.

Увы, до сих пор многие водители ведут себя на дороге агрессивно. Треть погибших лишились жизни при столкновениях, половина из которых - лобовые.

Предприятие Latvijas valsts ceļi получает множество жалоб на Рижскую объездную дорогу А4. Там к опасным ситуациям приводит замедленное движение, но это не отменяет того факта, что латвийские водители относятся к этому агрессивно.

"Конечно, безопаснее всего сидеть в пробке, но все же надо пытаться найти решения, чтобы условия, в которых этот человек находится, были комфортабельными. Никому не нравится сидеть в пробках. И тогда уже самое надежное - ставим светофоры, все сужаем, так же, как по пути в Балтэзерс. Все друг на друга злятся, и тут внезапно возникает момент, когда я мог бы обогнать, обставить кого-то, кто выехал впереди меня, и тогда возникают эти конфликтные ситуации", - рассказывает замдиректора управления организации движения Latvijas valsts ceļi Айнарс Мороз.

Меньше всего погибших в ДТП среди стран Балтии - в Литве. Там гордятся тем, что за последние 20 лет число жертв удалось сократить в восемь раз. "Пешеходные переходы через государственные дороги, то есть зебры, двухуровневые переходы. У нас очень многие дороги проходят через мелкие населенные пункты. И мы уже привели в порядок половину пешеходных переходов - всего их полторы тысячи. Во всех "черных точках" изменили знаки и организацию движения", - поделился "рецептом" успеха руководитель проектов отдела содержания инфраструктуры VIA Lietuva Виктор Лапин.

В нынешнем году в Латвии планируется осуществить 11 проектов по улучшению организации движения, их общая стоимость - свыше 13 млн евро. Предусмотрено в том числе сооружение тоннелей под Елгавским и Бауским шоссе.

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