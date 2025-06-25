В Латвии 26 июня – дождь и облачность

Небо будет покрыто облаками. На юге страны время от времени будет проглядывать солнце. Температура воздуха составит +14…+19 градусов.

Будет дуть умеренный западный ветер, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В Риге возможен дождь, вечером может быть сильный дождь. Ветер будет слабым или умеренным, с западного направления, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.

Погоду определяет сильный циклон, его центр находится рядом с Санкт-Петербургом. Атмосферное давление в Латвии варьируется от 991 гПа на севере Видземе до 999 гПа в юго-западной Курземе (уровень моря).