В Конгресс США внесён законопроект об аннексии Гренландии

Huge News! Today, I am proud to introduce the Greenland Annexation and Statehood Act, a bill that allows the President to find the means necessary to bring Greenland into the Union.— Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026
Let me be clear, our adversaries are trying to establish a foothold in the Arctic, and we can’t… pic.twitter.com/h28sXU7LAU
«Наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить», — пишет он. Файн отметил, что «тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты».
Законопроект наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями «предпринимать любые необходимые шаги для приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов», включая аннексию острова.