В Калининграде открыли парк миниатюр с копией монумента Победы из Риги

Среди экспонатов — уменьшенные копии семи памятников, в том числе демонтированного в 2022 году монумента в рижском Парке Победы. Представлены также памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, монумент «дружбы советских и польских солдат» в Варшаве, памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве (снесён в 2023 году), памятники в Тарту и Клайпеде, а также памятник Советской армии в Софии, демонтированный в 2023 году.

«Памятники в Калининграде установлены в виде миниатюр, но историческую память невозможно полностью уничтожить», — заявила на открытии руководитель Центра Елена Малышева. Она подчеркнула, что парк — это ответ на политические действия, направленные на демонтаж памятников советским воинам-освободителям.

На церемонии присутствовали губернатор Калининградской области и дочь маршала Конева с семьёй. По замыслу организаторов, планировка парка основана на карте Восточной Европы, освобождённой во время Второй мировой войны.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала проект «ответом России на политику искажения исторической правды».

Напомним, памятник советским воинам в Парке Победы в Риге был демонтирован 25 августа 2022 года. Снос сопровождался повышенным вниманием со стороны жителей столицы: часть рижан встретила событие аплодисментами и шампанским.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году в Латвии усилилась кампания по демонтажу объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Всего в стране убрали более 120 памятников.

По данным Национального центра исторической памяти, в 2023 году в Европе было демонтировано, снесено или перенесено более 3200 советских памятников. Калининградский парк миниатюр стал первым проектом такого рода в России.