В Ирландии судят женщину из Латвии за нападение на работника гостиницы

48-летняя Лиене в суде признала, что при выписке из гостиницы "сцепилась" с работником регистратуры Maldron Hotel, схватив его за лацканы. Телесных повреждений при этом она ему не нанесла.

Защитник обвиняемой на суде заявил, что его клиентка признает свою вину, что у нее эпилепсия и она пару дней не принимала лекарство, в результате чего и повела себя агрессивно. Она также опасается лишиться работы в Дублинском аэропорту в связи со случившимся.

Сообщается также, что обвиняемая уже дважды попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Судья Сьюзан Фей в своей речи сказала, что обвиняемой предоставляется время, чтобы выплатить потерпевшему компенсацию в размере 350 евро, и попросила подготовить отчет о том, как инцидент повлиял на потерпевшего. Рассмотрение дела в суде продолжится в мае 2025 года.