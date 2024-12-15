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В Ирландии судят женщину из Латвии за нападение на работника гостиницы

Редакция PRESS 15 декабря, 2024 13:59

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Женщина из Латвии предстала перед окружным судом в городе Порт-Лиише в связи с инцидентом в гостинице у стойки регистратора, сообщает со ссылкой на Laois Live портал Baltic Ireland.

48-летняя Лиене в суде признала, что при выписке из гостиницы "сцепилась" с работником регистратуры Maldron Hotel, схватив его за лацканы. Телесных повреждений при этом она ему не нанесла.

Защитник обвиняемой на суде заявил, что его клиентка признает свою вину, что у нее эпилепсия и она пару дней не принимала лекарство, в результате чего и повела себя агрессивно. Она также опасается лишиться работы в Дублинском аэропорту в связи со случившимся.

Сообщается также, что обвиняемая уже дважды попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Судья Сьюзан Фей в своей речи сказала, что обвиняемой предоставляется время, чтобы выплатить потерпевшему компенсацию в размере 350 евро, и попросила подготовить отчет о том, как инцидент повлиял на потерпевшего. Рассмотрение дела в суде продолжится в мае 2025 года.

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