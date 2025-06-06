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В главном пункте сбора мобилизованных Киева начались беспорядки. Что об этом известно (2)

© BBC 6 июня, 2025 08:25

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В главном пункте сбора мобилизованных в Вооруженные силы Украины в Киеве начались беспорядки. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, сообщил Территориальный центр комплектации (ТЦК) украинской столицы.

В среду утром в соцсетях начали распространяться видео, где видны мужчины, которые на повышенных тонах общаются с работниками ТЦК (структуры, отвечающие за мобилизацию в ВСУ и созданные в Украине вместо военкоматов).

Сообщается, что это происходит в центре, который расположен в киевском районе ДВРЗ, получившем такое название, поскольку там расположен Дарницкий вагоноремонтный завод. Этот ТЦК является главным в Киеве пунктом сбора перед отправкой на военный курс обучения.

На кадрах видно, как после спора мужчины пытаются забаррикадироваться в комнате и призывают «вооружаться палками», после чего в помещение заходят сотрудники правоохранительных органов.

На появление видео отреагировали в Киевском городском ТЦК. «Во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры, начались беспорядки», — сказано в сообщении центра в фейсбуке.

Центр добавляет, что «для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом». В ТЦК отметили, что мужчин, призванных по мобилизации, после этого отправили в учебные центры в соответствии с распределением.

Это сообщение Киевский ТЦК опубликовал «для предотвращения распространения искаженной информации», отмечает центр.

Ситуацию также прокомментировал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев: в комментарии для издания «Украинская правда» он подтвердил конфликт в сборном пункте Киева.

По его словам, призванные по мобилизации мужчины в течение некоторого времени находятся «в замкнутом пространстве на военном объекте», поскольку из-за мер безопасности не всегда можно быстро доставить их в учебные центры.

Саранцев добавил, что среди мобилизованных «есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других к подобным беспорядкам». При этом он подчеркнул, что этот инцидент тщательно расследуют, и военные принимают меры для того, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.

Ранее СМИ сообщали, что люди, оказавшиеся в этом центре, иногда длительное время не могли связаться с близкими.

Конфликты вокруг ТЦК

В последнее время все чаще поступают сообщения об инцидентах, связанных с сотрудниками украинских ТЦК и мобилизованными.

В частности, в соцсетях распространяются видео, как утверждается, принудительной мобилизации с применением силы, распространяется информация и о других нарушениях прав призывников. С другой стороны, есть все больше сообщений и об атаках на ТЦК, в том числе известно о взрывах в помещениях и избиениях сотрудников.

На фоне этих событий в Сухопутных войсках ВСУ в конце мая заявили, что начинают публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК.

Вместе с тем Сухопутные войска сообщают, что проверили все сообщения о конфликтах вокруг территориальных центров и выяснили, что 89% всех инцидентов (233 случая) «оказались неподтвержденными». «Это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО [информационно-психологическая спецоперация — Ред.]», — заявили в Сухопутных войсках.

При этом, по сведениям украинских военных, только 11% сообщений (30 инцидентов) имели под собой реальные основания. В результате проверки 4 человека были отстранены от исполнения обязанностей, 2 — уволены с должностей, а 11 привлечены к дисциплинарной ответственности, пишут Сухопутные войска ВСУ.

 

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Комментарии (2) 16 реакций
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