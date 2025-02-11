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В Евросоюзе предлагают запретить дровяные печи. Страны Восточной Европы категорически против

© LETA 11 февраля, 2025 15:37

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В ЕС предлагают  запретить дровяные печи, у Эстонии пока официальной позиции по этому вопросу нет.

В Европейском союзе снова было сделано предложение запретить дровяные печи, но Чехия выступила с возражениями. По мнению Министерства климата Эстонии, это предложение не пройдет.

Издание Euractiv пишет, что ознакомилось с юридическим планом Еврокомиссии, которая хочет запретить кухонные дровяные плиты и дровяные обогревательные устройства уже в 2027 году. Поскольку Чехия и другие страны Восточной Европы категорически против этой идеи, новый законопроект застрял в коридорах Брюсселя. Это далеко не первая и не единственная подобная идея в Европе.

Крупнейшая политическая сила в Брюсселе, Европейская народная партия (ЕНП), категорически отвергла это предложение. "Для нас биомасса является важной частью плана энергетического перехода, особенно в сельской местности", - сказал Питер Лизе, глава ЕНП. Чехи в Европейском парламенте выразили большое недовольство новым законом, отметив, что такой план затронет десятки миллионов людей в Европе.

Идея запрета сжигания древесины не нова в Европе. В Великобритании правительство хотело запретить установку дровяных печей в новых домах, но эту идею отклонили. Однако в 2025 году в Германии будет соблюдаться требование о следовании нормам по выбросам дровяных печей и каминов, в противном случае их придется демонтировать. По сути, это касается всех печных обогревателей, выпущенных до 2010 года, о чем писал сайт ZDF в прошлом году.

Тем временем Европейский союз также хотел обязать людей устанавливать тепловые насосы в своих домах. Однако, увидев противодействие плану в Германии, где власти страны самостоятельно стали этого требовать, Евросоюз также отказался от общего требования, пишет Euractiv. Представитель Партии зеленых Германии, министр экономики Роберт Хабек, заявил в интервью после высказанных недовольств, что закон был лишь проверкой, чтобы увидеть, как далеко общество готово пойти, чтобы беречь климат. Или если сказать другими словами: насколько народ готов подчиняться планам политиков, если для людей это означает очень большие расходы.

Эстония пока официально не заняла позицию по запрету сжигания древесины. Тоомас Лухсе, руководитель отдела экономики кругового цикла и Министерства климата, заявил следующее: "Отопление с использованием дров значительно загрязняет воздух, поэтому мы ищем способы ограничить загрязнение. В статье Euractiv говорится о постановлении об изменении требований к экодизайну локальных отопительных приборов, первоначальная редакция которого появилась совсем недавно, в конце января этого года. Однако в настоящее время обсуждение все еще находится на очень ранней стадии, официальные консультации еще даже не начались. Согласно неофициальным предварительным консультациям, государства-члены не готовы поддержать такое предложение".

После публикации статьи премьер-министр Кристен Михал заявил в социальных сетях: "Этого не произойдет. Мысли же можно выражать самые разные".

Лухсе отметил, что желание изменить закон проистекает из так называемого регулирования Европейского союза в области экодизайна. "Требования экодизайна устанавливают нормы выбросов для локальных отопительных приборов. Это относится только к обогревателям промышленного производства, а не к гончарным печам. Нормы выбросов должны быть реалистично соблюдены без непропорциональных затрат для потребителей", - сказал Лухсе.

"Поскольку процесс все еще находится на очень ранней стадии, Эстония еще не сформировала официальную позицию. Мы сделаем это, когда станут ясны более точные ожидания и план. Наружный воздух в Эстонии в целом очень хороший. Проблемы возникают в основном в местах с большой долей местного отопления. "Чтобы сделать воздух чище, мы поддержали замену местного отопления на менее загрязняющие решения в этих районах", - добавил Лухсе.

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