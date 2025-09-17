Решение об утверждении Палковой в должности омбудсмена депутаты Сейма примут в четверг, 18 сентября.

На заседании комиссии Палкова рассказала, что ее решение баллотироваться было продуманным и она понимает, что должность очень ответственная. "Осознаю, насколько огромная и ответственная работа впереди", - сказала Палкова, отметив, что права человека - сложный вопрос, его разные аспекты меняются, например, если раньше не шло речи о правах человека в цифровой среде, то сейчас это актуальная тема.

"Круг проблем расширяется. Я четко вижу, что омбудсмен - это тот, кто помогает государственным органам услышать голос жителя", - отметила Палкова.

Ей сейчас кажется, что структура учреждения сейчас слишком узка и раздроблена и оно нуждается в повышении эффективности.

Имеющаяся в распоряжении Палковой информация свидетельствует о том, что Бюро омбудсмена сейчас работает преимущественно дистанционно, что иногда затрудняет доступ к нему для населения. Комментируя вопрос о переходе на очную работу, она подчеркнула: "Это нормальная практика".

Говоря о приоритетах, Палкова акцентировала внимание на работе с правами детей и необходимости тщательного анализа заявления каждого жителя. Важна и совместная работа, а не просто работа "в рамках компетенций", добавила она.

Палкова также подчеркнула важность международного сотрудничества в Бюро омбудсмена, способность получить примеры хорошей практики. "Омбудсмен должен уметь прогнозировать будущие проблемы", - добавила Палкова.

Поддержку Палковой на посту омбудсмена ранее обещали коалиционные партии, а также находящийся в оппозиции "Объединенный список". Кроме того, Палкова может рассчитывать на голоса части депутатов Национального объединения.

Как сообщалось ранее, Палкова является присяжным адвокатом, специализирующимся на медицинском праве. Она также является деканом и ведущим исследователем факультета социальных наук РУС и работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской думы. Целью совета является содействие развитию негосударственного сектора и гражданского участия в городе.