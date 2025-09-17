Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В этот раз омбудсменом станет женщина с говорящей фамилией (1)

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 11:42

Новости Латвии

LETA

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду поддержала выдвижение на должность омбудсмена профессора Рижского университета им. Страдиньша, адвоката Карины Палковой. Палкова - единственный кандидат, заявленный на эту должность.

Решение об утверждении Палковой в должности омбудсмена депутаты Сейма примут в четверг, 18 сентября.

На заседании комиссии Палкова рассказала, что ее решение баллотироваться было продуманным и она понимает, что должность очень ответственная. "Осознаю, насколько огромная и ответственная работа впереди", - сказала Палкова, отметив, что права человека - сложный вопрос, его разные аспекты меняются, например, если раньше не шло речи о правах человека в цифровой среде, то сейчас это актуальная тема.

"Круг проблем расширяется. Я четко вижу, что омбудсмен - это тот, кто помогает государственным органам услышать голос жителя", - отметила Палкова.

Ей сейчас кажется, что структура учреждения сейчас слишком узка и раздроблена и оно нуждается в повышении эффективности.

Имеющаяся в распоряжении Палковой информация свидетельствует о том, что Бюро омбудсмена сейчас работает преимущественно дистанционно, что иногда затрудняет доступ к нему для населения. Комментируя вопрос о переходе на очную работу, она подчеркнула: "Это нормальная практика".

Говоря о приоритетах, Палкова акцентировала внимание на работе с правами детей и необходимости тщательного анализа заявления каждого жителя. Важна и совместная работа, а не просто работа "в рамках компетенций", добавила она.

Палкова также подчеркнула важность международного сотрудничества в Бюро омбудсмена, способность получить примеры хорошей практики. "Омбудсмен должен уметь прогнозировать будущие проблемы", - добавила Палкова.

Поддержку Палковой на посту омбудсмена ранее обещали коалиционные партии, а также находящийся в оппозиции "Объединенный список". Кроме того, Палкова может рассчитывать на голоса части депутатов Национального объединения.

Как сообщалось ранее, Палкова является присяжным адвокатом, специализирующимся на медицинском праве. Она также является деканом и ведущим исследователем факультета социальных наук РУС и работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской думы. Целью совета является содействие развитию негосударственного сектора и гражданского участия в городе.

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли (1)

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет? (1)

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу (1)

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы (1)

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы (1)

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria (1)

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС (1)

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

