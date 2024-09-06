В этот момент Кондратий протянул ко мне свои костлявые руки: маме известного психиатра тоже позвонили мошенники

"Полчаса назад позвонила пребывающая в панике мама, увы, уже немолодая и, задыхаясь, сообщила, что моя жена попала в тяжелую аварию, звонила из больницы и говорила нечто не совсем связное. В этот момент Кондратий протянул ко мне свои костлявые руки. Далее жена якобы сообщила, что сбила девочку и срочно нужны несколько тысяч евро дабы замять дело. Тут я сразу успокоился и успокоил маму.

Всё бы ничего, но старики со слабым сердцем могут серьезно пострадать от таких жуликов, и не только финансово. Предупредите своих близких", - написал он.

Press.lv уже сообщал об аналогичном случае с отцом политика Регины Лочмеле.

Мошенники создают так называемые дипфейки, получив запись голоса. Робот формирует новый текст, копируя голос. Мы подробно рассказывали откуда берут записи голосов в этой статье.

Для публичных личностей это серьезная проблема, поскольку их видео-интервью в прямом доступе в Интернете. Их голосами робот звонит родителям и сообщает о якобы об аварии, в которой виноваты их дети. У родителей голосом их детей просят денег и высылают на адрес курьера.

Дозвонится до детей в этот момент сложно, потому что на телефон родителей мошенники устанавливают временную глушилку.