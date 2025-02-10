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В ЕС обсуждают меры против российских «теневых» танкеров

© Deutsche Welle 10 февраля, 2025 16:43

Мир 0 комментариев

Суда "теневого флота" РФ планируется задерживать на основании защиты природы и противодействия пиратству, а также в рамках новых национальных законов стран ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Европейские страны ведут переговоры о масштабных операциях по задержанию российских нефтяных танкеров в Балтийском море, сообщило в понедельник, 10 февраля, онлайн-издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС и двух правительственных чиновников. В настоящее время в ЕС также разрабатывают новое законодательство, чтобы придать этим инициативам юридическую силу, следует из публикации.

Как уточнили собеседники издания, рассматриваемые предложения подразумевают использование международного права для задержания судов по экологическим причинам или в связи с пиратством. Если этот вариант не пройдет, страны могут попробовать действовать самостоятельно, совместно принимая новые национальные законы.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, около 50% торговли российской нефтью, находящейся под санкциями, идет через Финский залив. "Есть экологические угрозы, происходят атаки на нашу подводную инфраструктуру", - аргументирует Цакхна. "Теперь встает вопрос: что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем перекрыть все море, но мы можем осуществлять больше контроля… Есть масса возможностей",  - подчеркнул он в беседе с Politico.

Как отмечается в публикации, нынешние переговоры иллюстрируют разочарование Европы тем, что Россия продолжает транспортировку своей нефти и ловко обходит западные санкции против ее "теневого флота", состоящего из "старых судов с непрозрачными владельцами и сомнительными страховщиками". И это при том, что средства от продажи нефти и газа составляют важную часть финансирования войны России против Украины.

В то же время, как указывают ряд наблюдателей, "теневые" танкеры РФ могут быть причастны к актам диверсии с целью повреждения критически важной инфраструктуры западных стран, например кабелей связи, пролегающих по дну Балтийского моря.

По данным Politico, на сегодня к "теневому флоту" России можно причислить до 17% от всех нефтяных танкеров в мире. По оценке Айзека Леви - главы отдела Европы и России в Центре по исследованию энергетики и чистого воздуха (CREA), - около 80% российской сырой нефти перевозится сегодня на "теневых" танкерах.

Тем не менее, по мнению экспертов и специалистов по морском управу, воплотить в жизнь планы противодействия "теневому флоту" РФ будет нелегко. В частности, они будут связаны с большими финансовыми затратами, обременительной логистикой и необходимостью противостоять ответным юридическим шагам Москвы и других государств, под флагами которых ходят танкеры, указывают авторы.

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