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В экономическом развитии Латвия близка к нулю: политолог

© LETA 3 января, 2025 11:06

Новости Латвии 0 комментариев

В первый год работы Эвики Силини на посту премьер-министра были и взлеты, и падения.

Когда чуть больше года назад бывший премьер Кришьянис Кариньш предложил правлению "Нового Единства" Эвику Силиню в качестве своего преемника на посту, он обосновал это необходимостью передать власть политику нового поколения, который может стать лидером "Нового Единства" на выборах 15-го Сейма в 2026 году. Для многих это стало неожиданностью.

Отделениям "Нового Единства" даже не дали времени посоветоваться, но они доверились тогдашнему авторитету Кариньша и Силиню поддержали. Однако затем что-то пошло не так, как представлял себе тогда бывший лидер "Нового Единства".

Сам Кариньш ушел из правления партии и больше не в политике, а супруга бывшего премьера Анда Кариня в интервью журналу "Иева" в конце года призналась, что ее голос на выборах "Единство" потеряло, частично обвинив в этом и Силиню.

Новогоднего обращения премьера к жителям Латвии после получивших противоречивые оценки ее действий - например, обзывания коллеги на заседании Сейма или неспособности обеспечить избрание президента Банка Латвии в срок - в обществе ждали с особым интересом. Однако вечером 31 декабря в домашней обстановке у елки Силиня произнесла совсем простую речь, подчеркнув семейные ценности.

В ней не было ничего яркого настолько, чтобы началось обсуждение сказанного на социальных платформах. Возможно, такова и была цель премьера - после довольно бурного последнего месяца года не привлекать к себе лишнего внимания. Далеким от политики и живущим подальше от Риги людям простое обращение Силини показалось искренним.

Она призвала жителей гордиться своими достижениями и достижениями других, так как это дает смелость поверить в себя и дополнительную энергию, чтобы сделать больше, чем кажется возможным.

"Сначала была банальная история: мол, последнее правительство Кариньша стало нединамичным и нуждается в новом, способном на прорыв формировании. Старт работы правительства Силини был достаточно стремительным, но в какой-то момент это мероприятие затормозилось", - рассуждает профессор Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.

Он признал в разговоре с "Latvijas Avīze", что динамичных процессов не видно, в экономическом развитии Латвия тоже близка к нулю. Тут, правда, надо сказать, что Европе в целом приходится тяжело. "Поиск президента Банка Латвии был вымученным и дурацким. Это достаточно хорошая иллюстрация работы этого правительства, которая, на мой взгляд, высветила то, что "Единство" не способно полноценно выполнять обязанности партии премьера", - считает Икстенс.

По его мнению, бюро премьера должно было поддерживать коммуникацию с парламентскими фракциями, чтобы обеспечить избрание президента Банка Латвии.

(Latvijas Avīze)

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