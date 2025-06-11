В доме стрелка из Граца нашли бомбу

В доме Артура А., устроившего утром 10 июня стрельбу в гимназии Драйершютценгассе в австрийском Граце, обнаружены неработающая трубчатая бомба и план ее применения. Правоохранители считают, что молодой человек отказался от взрыва, сообщило в среду, 11 июня, агентство dpa со ссылкой на местную полицию. Известно, что 21-летний А. жил в квартире матери. Отец проживал отдельно от них. Мотивы стрелка по-прежнему неизвестны.

Погибли и ранены граждане четырех стран

Жертвами нападения Артура А. на гимназию стали девять подростков в возрасте от 14 до 17 лет - шесть девушек и три юноши, - а также учительница, которая скончалась в больнице от ранений. Один из подростков был гражданином Польши, остальные - гражданами Австрии. Еще одиннадцать раненых в возрасте от 15 до 26 лет по-прежнему находятся в больницах Граца. Восемь из них - граждане Австрии, два - Румынии, один - Ирана.