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В долгах, как в шелках: жители Латвии в прошло году задолжали 1,7 миллиарда евро (1)

© Lsm.lv 13 июня, 2025 11:35

Новости Латвии 1 комментариев

1,7 млрд — таков размер долгов жителей Латвии в 2024 году. Долг — это просроченный платеж, который задерживается более чем на 3 месяца. 90% от общего портфеля долгов составляют долги коммерческим банкам и небанковским кредиторам, включая лизинговые компании, а оставшиеся 10% — это долги за электронные коммуникации, обслуживание недвижимости, больницы, парковки и другие услуги, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Директор Центра защиты прав потребителей , подчеркивает, что самое важное, что должен сделать должник, поняв, что не может выплатить свои обязательства, — это не избегать своих финансовых проблем, а поговорить со своими кредиторами или поставщиками услуг. Государство также предложит должникам обучение финансовой грамотности:

«Новая директива в Европе обязывает каждое государство работать с гражданами, которые столкнулись с финансовыми трудностями и на это также предусмотрено финансирование. Освоение финансовой грамотности будет добровольным, потому что мы видим, что важно вернуть людей к жизни и избавлять от долгов. Планируется, что это будет Ассоциация защиты интересов потребителей, это неправительственная организация, которая уже предоставляет услуги и консультации потребителям. Они будут лидерами, но в любом случае привлекут профессиональных экспертов, чтобы человек мог как довериться, так и получать профессиональные советы»

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