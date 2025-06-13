Директор Центра защиты прав потребителей , подчеркивает, что самое важное, что должен сделать должник, поняв, что не может выплатить свои обязательства, — это не избегать своих финансовых проблем, а поговорить со своими кредиторами или поставщиками услуг. Государство также предложит должникам обучение финансовой грамотности:

«Новая директива в Европе обязывает каждое государство работать с гражданами, которые столкнулись с финансовыми трудностями и на это также предусмотрено финансирование. Освоение финансовой грамотности будет добровольным, потому что мы видим, что важно вернуть людей к жизни и избавлять от долгов. Планируется, что это будет Ассоциация защиты интересов потребителей, это неправительственная организация, которая уже предоставляет услуги и консультации потребителям. Они будут лидерами, но в любом случае привлекут профессиональных экспертов, чтобы человек мог как довериться, так и получать профессиональные советы»