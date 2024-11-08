В Детской больнице длинные очереди к специалистам по психическому здоровью

Длинные очереди не связаны с нехваткой финансирования, а обусловлены тем, что увеличился спрос на визиты к специалистам по психическому здоровью, и наибольшие проблемы вызывает именно нехватка кадров в Центре психического здоровья детей и молодежи.

Самые большие очереди в ДКУБ - к окулистам, реабилитологам, гастроэнтерологам и эндокринологам.

В ДКУБ сообщили, что благодаря недавно открытому амбулаторному центру решена проблема нехватки специалистов и помещений в клинике уха, горла и носа, где с октября записаться к специалистам можно в ближайшие несколько недель, поэтому длинных очередей нет.