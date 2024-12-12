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В четвертый раз подряд Европейский центральный банк снижает процентные ставки

© LETA 12 декабря, 2024 15:53

Бизнес 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Это уже четвертый раз подряд, когда финансовый орган Европы принимает такое решение. 

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение снизить ставку по депозитам овернайт до 3%, основную ставку по операциям рефинансирования - до 3,15%, а ставку по кредитам овернайт - до 3,4%.

Новые ставки вступят в силу 18 декабря.

В заявлении совета ЕЦБ, распространенном после заседания, отмечается, что решение о снижении ставки по депозитам основано на обновленной оценке перспектив и динамики базовой инфляции и монетарной политики.

Совет отмечает, что процесс замедления инфляции в целом соответствует ожиданиям. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году инфляция составит в среднем 2,4%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 1,9%, а в 2027 году - 2,1%.

Большинство основных показателей указывают на то, что инфляция стабилизируется на уровне установленного ЕЦБ среднесрочного целевого показателя 2%.

ЕЦБ отмечает, что условия финансирования смягчены, поскольку недавнее снижение процентных ставок постепенно уменьшает стоимость новых заимствований для предприятий и домохозяйств. Тем не менее условия остаются достаточно жесткими, так как ЕЦБ по-прежнему придерживается ограничительной политики, а предыдущий рост процентных ставок продолжает оказывать влияние на непогашенные кредиты.

Эксперты считают, что восстановление экономики будет происходить медленнее, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах. Ожидается, что в 2024 году рост экономики составит 0,7%, в 2025 году - 1,1%, в 2026 году - 1,4%, а в 2027 году - 1,3%.

Как сообщалось, на предыдущих заседаниях в сентябре и октябре ЕЦБ также снизил все три процентные ставки. В июле ставки были оставлены без изменений, а до этого, на июньском заседании, все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

Для борьбы с высокой инфляцией ЕЦБ постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня в течение десяти заседаний подряд в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,3% по сравнению с 2% в октябре

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