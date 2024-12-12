В четвертый раз подряд Европейский центральный банк снижает процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение снизить ставку по депозитам овернайт до 3%, основную ставку по операциям рефинансирования - до 3,15%, а ставку по кредитам овернайт - до 3,4%.

Новые ставки вступят в силу 18 декабря.

В заявлении совета ЕЦБ, распространенном после заседания, отмечается, что решение о снижении ставки по депозитам основано на обновленной оценке перспектив и динамики базовой инфляции и монетарной политики.

Совет отмечает, что процесс замедления инфляции в целом соответствует ожиданиям. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году инфляция составит в среднем 2,4%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 1,9%, а в 2027 году - 2,1%.

Большинство основных показателей указывают на то, что инфляция стабилизируется на уровне установленного ЕЦБ среднесрочного целевого показателя 2%.

ЕЦБ отмечает, что условия финансирования смягчены, поскольку недавнее снижение процентных ставок постепенно уменьшает стоимость новых заимствований для предприятий и домохозяйств. Тем не менее условия остаются достаточно жесткими, так как ЕЦБ по-прежнему придерживается ограничительной политики, а предыдущий рост процентных ставок продолжает оказывать влияние на непогашенные кредиты.

Эксперты считают, что восстановление экономики будет происходить медленнее, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах. Ожидается, что в 2024 году рост экономики составит 0,7%, в 2025 году - 1,1%, в 2026 году - 1,4%, а в 2027 году - 1,3%.

Как сообщалось, на предыдущих заседаниях в сентябре и октябре ЕЦБ также снизил все три процентные ставки. В июле ставки были оставлены без изменений, а до этого, на июньском заседании, все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

Для борьбы с высокой инфляцией ЕЦБ постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня в течение десяти заседаний подряд в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,3% по сравнению с 2% в октябре