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В четверг по всей Латвии начинаются дожди и усиление ветра

© LETA 31 октября, 2024 07:44

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В четверг начиная с западных регионов в Латвии усилится облачность, местами пройдет небольшой дождь, а вечером осадки ожидаются уже на большей части территории страны, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит +6...+11 градусов.

В Курземе в течение дня начнет усиливаться западный, юго-западный ветер, порывы которого составят до 16 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.

В Риге во второй половине дня начнется дождь, температура воздуха составит +9...+10 градусов.

В пятницу и субботу ожидается дальнейшее усиление ветра по всей стране. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о ветре до 20-24 метров в секунду, а на побережье, в том числе в Риге, - оранжевое предупреждение о порывах до 25-28 метров в секунду.

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