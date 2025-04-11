В Чечне тело убитого подростка выставили на площади и созвали митинг (ВИДЕО 18+)

Видео сбора жителей Ачхой-Мартана на площади перед выставленным там трупом 17-летнего подростка опубликовал чеченский канал NIYSO.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС».

Кадыров заявил, что во время атаки нападавший был убит, а его действиями якобы руководили некие люди, находящиеся в Турции, и гражданин Украины.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля. В результате атаки с ножом на двух сотрудников полиции один из них скончался в больнице.